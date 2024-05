Présidentielle au Tchad : Quelques irrégularités constatées à Mandoul

La population électrice du Mandoul s'est mobilisée massivement dès 6 heures du matin pour se rendre aux différents bureaux de vote. Cependant, il est important de noter certaines difficultés rencontrées. Dans certains bureaux de vote, les urnes ont été déposées par les membres de l'Agence nationale des élections (ANGE) vers 8h30. De plus, il y a eu des cas de manque de bulletins de vote et de remplacement de certains membres du bureau de vote, alors que les personnes concernées étaient présentes.



Ces problèmes logistiques et organisationnels peuvent compromettre la fluidité et la transparence du processus électoral. Il est crucial que les autorités compétentes prennent rapidement des mesures pour remédier à ces problèmes, afin de garantir que chaque électeur puisse exercer son droit de vote dans des conditions équitables et sans entraves.