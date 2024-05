Présidentielle au Tchad : le gouverneur de Kanem demande des célébrations sans tirs de joie

Dans un appel solennel à la vigilance et à la responsabilité, le Contrôleur Général de Police, Issaka Hassane Jogoï, actuellement gouverneur de la Province du Kanem, a adressé un message crucial aux forces de Défense et de Sécurité ainsi qu'aux citoyens du Tchad, en anticipation de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles ce soir, le 16 mai 2024.



Le Gouverneur a insisté sur l'importance d'une célébration des résultats dans le calme et le respect de l'ordre public, soulignant que "cette nuit, ainsi que les suivantes, doivent être exemptes de tout tir de joie". Il a mis en avant le professionnalisme des forces armées et de sécurité, leur rappelant que leur conduite doit garantir la sécurité et préserver la tranquillité des habitants de la province.



Issaka Hassane Jogoï a également voulu rassurer la population, affirmant que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer leur sécurité et maintenir la paix. "Votre bien-être est au cœur de nos actions", a-t-il affirmé, exprimant sa détermination à veiller sur l'intégrité physique et morale de tous les résidents.



Le gouverneur a conclu son message en exhortant les forces de l'ordre à respecter scrupuleusement les consignes données et à faire preuve de civisme pour que cet événement démocratique majeur se déroule dans l’harmonie et le respect mutuel.