Cette mobilisation sans précédent témoigne du profond attachement des habitants de Benoye et Kelo envers le candidat Pahimi Padacké Albert. Ces deux localités ont toujours été des bastions d'importance lors des élections précédentes, mais cette fois-ci la ferveur semble encore plus grande.



La popularité grandissante du candidat s'explique par son parcours politique remarquable et son engagement sans faille envers le développement du pays. En tant qu'ancien Premier ministre, il a su faire preuve de compétence et de détermination pour mener à bien plusieurs réformes économiques cruciales pour le Tchad.



Mais ce qui distingue également Pahimi Padacké Albert est sa proximité avec la population. Il a maintes fois prouvé son intérêt sincère pour les préoccupations quotidiennes des citoyens tchadiens. Sa visite à Benoye et Kelo n'a fait que renforcer ce lien particulier qu'il entretient avec la population.