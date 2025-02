Programmes de développement à l'étranger : Washington annonce jusqu'à 90% de coupes budgétaires

Le président Donald Trump a signé un décret le 20 janvier, dès son retour à la Maison Blanche, ordonnant un gel de l'aide étrangère américaine pour 90 jours, le temps d'un réexamen complet afin d'évaluer sa conformité avec la politique qu'il entend mener, notamment contre les programmes favorisant l'avortement, le planning familial ou encore prônant la diversité et l'inclusion.



Ainsi, les Etats-Unis ont annoncé mercredi des coupes budgétaires massives dans les programmes américains de développement et d'aide à l'étranger, allant jusqu'à 90% de réduction.



Mais un juge fédéral, saisi par deux organisations regroupant des entreprises, ONG, et autres bénéficiaires des fonds d'aides américains, a suspendu cette décision de geler des dépenses approuvées par le Congrès.



Dans le cadre de cette procédure, à la suite d'un examen de ces programmes réalisés par ses services, le secrétaire d'Etat Marco Rubio, dont dépend l'USAID, promise au démantèlement, a décidé de supprimer définitivement près de 5.800 des financements accordés dans le monde par l'agence, d'un coût restant de 54 milliards de dollars, n'en conservant qu'un peu plus de 500, selon le département d'Etat.



De plus, sur plus de 9 100 subventions accordées par le département d'État, d'un montant total de 15,9 milliards de dollars, 4 100 – d'un coût estimé de 4,4 milliards – ont été annulées, a précisé un porte-parole de la diplomatie américaine.



L'USAID maintient des subventions « vitales » comme l'assistance alimentaire et des traitements pour les malades du sida, de la tuberculose et du paludisme, ainsi que pour des pays comme le Liban, Haïti, le Venezuela et Cuba, assure le département d'Etat.