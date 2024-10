Qualifications CAN 2025 - Le Burkina Faso en tête : Le Président Traoré félicite les Étalons

L’euphorie gagne le Burkina Faso ! Les Étalons, l’équipe nationale de football, ont décroché leur billet pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc. Une qualification historique saluée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.



Dans un message publié sur Twitter, le Président Traoré a exprimé ses vives félicitations aux joueurs et au staff technique pour leur parcours remarquable. Il a souligné que le Burkina Faso était la première nation à se qualifier pour cette édition de la CAN, un exploit qui témoigne de la détermination et du talent des Étalons.



Un exemple pour la nation

Le Président a également saisi cette occasion pour féliciter l’ensemble du peuple burkinabè. Il a souligné que l’unité et la détermination affichées par les Étalons devraient servir d’exemple à tous les Burkinabè dans leur quête d’un avenir meilleur.



Des perspectives prometteuses

La qualification pour la CAN 2025 est une excellente nouvelle pour le football burkinabè. Elle vient récompenser le travail accompli par les joueurs, les entraîneurs et tous les acteurs du football national. Les Étalons, déjà connus pour leur combativité, arrivent à cette compétition avec l’ambition de briller et de faire honneur à leur pays.



Les prochains défis

Si la qualification est une étape importante, elle n’est qu’une première. Les Étalons devront désormais se préparer au mieux pour affronter les meilleures équipes africaines lors de la CAN 2025. Le parcours sera semé d’embûches, mais les supporters burkinabè peuvent être fiers de leur équipe et lui apporter tout leur soutien.