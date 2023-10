INTERNATIONAL Quatre innovateurs reçoivent le Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé pour leur contribution à la couverture sanitaire universelle

Alwihda Info | Par APO - 6 Octobre 2023



Le Prix s'est concentré sur les innovations qui peuvent contribuer à étendre la couverture des populations, des services et à assurer la protection financière des patients.

L’IFPMA, l’association représentant l’industrie pharmaceutique fondée sur la recherche, et Speak Up Africa ont annoncé les lauréats de la deuxième édition du Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé. Mme Teniola Aderonke Adedeji (Nigeria) et le Dr. Ochora Moses (Ouganda) étaient les premiers lauréats du Prix et que Mme Izath Nura (Ouganda) et M. Abdullahi Muhammad Habibu (Nigeria) ont été décernés comme étant les deuxièmes lauréats du Prix de l'édition africaine du Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé. L'annonce a été faite lors du Forum Galien Afrique, qui célèbre la créativité et l'excellence dans le domaine de la science en Afrique. Le Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé soutient les jeunes entrepreneurs en leur offrant des opportunités financières et en nature dont ils ont besoin pour faire progresser leurs innovations afin d'améliorer les résultats en matière de santé dans leurs communautés.



Pour sa deuxième édition, le Prix s'est concentré sur les innovations visant à atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) en Afrique. De nombreux gouvernements africains ont manifesté leur volonté d'atteindre cette couverture d'ici à 2030, mais les progrès doivent être accélérés. Le Prix s'est concentré sur les innovations qui peuvent contribuer à étendre la couverture des populations, des services et à assurer la protection financière des patients.



"Le fait d'avoir remporté le premier Prix confirme la mission de Pharmarun, qui est de fournir un accès rapide et facile aux médicaments. Nous nous engageons à garantir l'accès aux médicaments en encourageant davantage de collaborations entre les pharmacies afin d'assurer une couverture sanitaire universelle, en commençant par les médicaments et les soins pharmaceutiques," a déclaré Mme Teniola Aderonke Adedeji, PDG de Pharmarun (Nigeria), une plateforme à la demande qui offre une solution pratique aux médicaments essentiels, et première lauréate du Prix.



"L'équipe de Photo-Kabada est très touchée par ce Prix . C'est l'occasion pour nous de nous rapprocher de notre rêve de sortir du laboratoire pour entrer dans l'espace clinique où se trouvent les nourissons malades. Le Prix est également un témoignage du fait que les solutions locales font partie des moteurs de la couverture sanitaire universelle sur notre continent," a déclaré le Dr. Moses Ochora, premier mauréat du Prix et co-fondateur et PDG de Photo-Kabada (Ouganda), un appareil de photothérapie hybride surveillé à distance, créé comme solution pour réduire le fardeau, la morbidité et la mortalité associés à l'ictère néonatal, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.





