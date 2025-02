RCA - Coopération militaire et humanitaire : Le Général Mamadou s'entretient avec le CICR et les États-Unis

Le 25 février 2025, le Général d'Armée Zéphirin MAMADOU, Chef d'État-Major des Armées et Commandant de la Zone de Défense Autonome de Bangui, a reçu deux personnalités importantes : Philippe BEAUVERD, chef de délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en République Centrafricaine, et le Capitaine de Frégate Mc COOK, attaché de défense américain.





Discussion sur le bilan annuel du CICR





La rencontre avec Philippe BEAUVERD a permis de faire le point sur les activités du CICR en RCA et de discuter du bilan annuel de l'organisation. Les discussions ont porté sur les défis humanitaires auxquels le pays est confronté et sur les moyens de renforcer la coopération entre les FACA et le CICR.