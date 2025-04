RCA : Formation des juges sur les contentieux électoraux

En amont de cette publication cruciale, l'ANE, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Minusca, a initié une formation essentielle à Bangui. Cette session de formation est spécifiquement conçue pour instruire les juges sur les aspects contentieux liés aux élections locales à venir. L'accent de cette formation est mis sur :



Les cadres juridiques régissant les élections en République Centrafricaine.

en République Centrafricaine. Les types de litiges qui peuvent survenir, notamment ceux associés à l'inscription et à la mise à jour des listes électorales.



Importance de cette Initiative





Cette formation revêt une importance capitale pour la crédibilité et la transparence du processus électoral. En dotant les juges d'une compréhension approfondie des enjeux juridiques complexes qui entourent les élections, l'ANE et ses partenaires visent à renforcer la confiance du public dans le système électoral. Une justice électorale bien informée et compétente est un pilier essentiel pour améliorer la gouvernance démocratique en République Centrafricaine et garantir des élections équitables et apaisées.