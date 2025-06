Tchad : 60 motos remises aux forces de sécurité du Mayo-Kebbi Ouest

Une cérémonie de remise de moyens roulants s’est tenue ce mardi 17 juin 2025 à Pala. Soixante motos de marque Xpress ont été mises à la disposition des forces de défense et de sécurité de la province du Mayo-Kebbi Ouest. Une initiative saluée par les autorités locales comme un pas décisif vers une meilleure sécurisation des populations.



C’est dans l’enceinte du gouvernorat du Mayo-Kebbi Ouest, à Pala, que s’est déroulée la cérémonie officielle de remise de 60 motos neuves de marque Xpress aux agents des forces de l’ordre et de sécurité. Les bénéficiaires sont issus de plusieurs corps : la Gendarmerie nationale, la Garde nationale et nomade du Tchad, ainsi que l’armée nationale du Tchad, opérant dans la zone militaire n°12.



La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, qui a procédé à la remise symbolique des clés aux responsables des différentes unités.



Dans son allocution, le délégué général a insisté sur l’importance de cette dotation : « Cette remise constitue une étape cruciale et déterminante dans le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, et par ricochet, dans l’amélioration de la protection des populations », a-t-il affirmé.



Abdelmanane Khatab a par ailleurs rappelé que la sécurité est un pilier fondamental de toute société stable et prospère. Selon lui, les forces de défense et de sécurité représentent le premier lien entre l’État et la population. « Leur efficacité, leur disponibilité et les moyens mis à leur disposition sont essentiels à l’accomplissement de leurs missions », a-t-il martelé.



Les objectifs de cette initiative sont multiples :

• Réduire les délais d’intervention pour répondre efficacement aux urgences,

• Renforcer la présence des FDS sur le terrain,

• Améliorer les conditions de travail des agents,

• Et valoriser l’image des forces de défense et de sécurité dans la région.



Le délégué général du gouvernement a également profité de l’occasion pour remercier les autorités centrales et les partenaires qui ont soutenu cette action. Il a invité les bénéficiaires à faire un usage optimal des motos, dans le strict respect des valeurs républicaines, afin qu’elles servent avec efficacité, vigilance et professionnalisme.



Avec cette dotation, le Mayo-Kebbi Ouest franchit une nouvelle étape dans le processus de sécurisation de ses populations. Les FDS sont ainsi appelées à jouer pleinement leur rôle sur le terrain avec des moyens logistiques renforcés.