RCA : Lancement des travaux d'infrastructures routières du Corridor 13 à Mbaïki, sous l'égide du Président Touadéra

La cérémonie s'est déroulée en présence de hautes personnalités nationales, telles que le Président de l’Assemblée Nationale, Simplice Mathieu Sarandji, le Premier Ministre Félix Moloua, et des membres du gouvernement, ainsi que de partenaires internationaux clés, notamment l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Centrafrique, Son Excellence Li Qinfeng, le Représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD), Mamady Souare, et d'autres dignitaires et députés de la Lobaye.





Le Corridor 13 (CD13) est un projet d'infrastructure stratégique visant à établir une liaison multimodale entre Pointe-Noire et Brazzaville au Congo, puis Bangui en RCA, et enfin N'Djamena au Tchad, en passant par Bossembélé et Bossangoa.



En République Centrafricaine, le projet se concentrera sur l'aménagement et le revêtement de la route Gouga–Mongoumba–Mbaïki, ainsi que sur la réhabilitation de la route Mbaïki–Bangui, couvrant une distance totale de 221 kilomètres.





Selon le Ministre de l’Équipement et des Travaux Publics, Eric Rokosse Kamot, ce projet a pour objectif principal de désenclaver les régions concernées, d'améliorer la circulation des biens et des personnes, et de renforcer l'intégration régionale. « Il est conçu pour améliorer la connectivité régionale, faciliter le commerce et stimuler le développement économique en Afrique centrale », a-t-il déclaré.





Le Corridor 13 est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), à hauteur de plus de 160 milliards de francs CFA. Outre le développement des infrastructures routières, le projet prévoit également la construction de gares routières, de stations de pesage, de postes de péage et de postes de contrôle frontalier, ainsi que d'autres infrastructures essentielles pour assurer une gestion efficace et durable du corridor.





Ce projet représente une initiative majeure pour renforcer les infrastructures de transport en Afrique centrale, promouvoir le commerce interrégional et favoriser le développement économique des pays concernés, en accord avec la vision politique du Président de la République, Faustin Archange Touadéra, qui a confié une lettre de mission au gouvernement pour mobiliser les partenaires financiers nécessaires à sa mise en œuvre.