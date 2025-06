Tchad : à Abéché, l'INSTA lance une série de soutenances de Master en génie électrique et mécanique

L’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché (INSTA) a lancé officiellement ce lundi 16 juin 2025, les soutenances de la 9ème promotion du Programme de Master dans les filières génie électrique et génie mécanique.



C'était dans les locaux de l'INSTA, plus particulièrement dans la salle 11 et 12 du bloc pédagogique du nouveau bâtiment. Au total, 30 lauréats de deux départements sont invités à présenter leurs travaux de fin de stage, devant les membres du jury. Ce programme est financé par le consortium Tchad Petroleum Compagny (TPC) et la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT).



Cette série de soutenances qui s'étend du 16 au 17 juin 2025, se déroulera en présence des enseignants chercheurs, parents familles et amis des lauréats.