AFRIQUE

RCA : Le Bataillon de Sapeurs-Pompiers renforce ses capacités avec une nouvelle promotion

Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Avril 2025

Ce samedi 5 avril 2025, à Bangui, 59 éléments du Bataillon de Sapeurs-Pompiers ont reçu leurs brevets de secourisme et leurs certificats techniques, à l'issue d'une formation de [durée] axée sur les techniques de sauvetage de personnes et de biens en cas d'incendie et de catastrophes naturelles.