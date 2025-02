RCA : Le Président Touadéra renforce les liens avec son armée lors d'une visite au camp Kassai

Le Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a effectué une visite significative au camp militaire Kassai à Bangui le 18 février 2025. En tant que Chef Suprême des Armées, cette descente visait à la fois à inspecter les différents chantiers en cours et à galvaniser les troupes.





Présence des hauts responsables militaires et gouvernementaux





Le Président Touadéra était accompagné du Général d'Armée Zéphirin MAMADOU, Chef d'État-Major des Armées et Commandant la Zone de Défense Autonome de Bangui, ainsi que du Ministre des Finances et du Budget, Hervé NDOBA, et de plusieurs autres personnalités militaires.





Constatation des avancées et renforcement du moral des troupes





Cette visite présidentielle a permis de constater les progrès réalisés sur les différents chantiers du camp Kassai. Elle a également été l'occasion pour le Président Touadéra de témoigner de son soutien indéfectible aux forces armées centrafricaines et de renforcer leur moral.





Un contexte de défis sécuritaires





Cette visite intervient dans un contexte où la République centrafricaine est confrontée à des défis sécuritaires persistants. La présence du Président Touadéra auprès de son armée envoie un message fort de détermination et de cohésion.