RCA : Le gouvernement et ses partenaires préoccupés par l’amélioration des cadres juridiques de l’organe de régulation des médias

« Dans le cadre de la lutte contre les discours de haine, le HCC et la Minusca, avec l’appui du Bureau de l’Etat de Droit et des Institutions chargées de la Sécurité (OROLSI), organisent un atelier pour l’amélioration des cadres juridiques de l’organe de régulation des médias », a rapporté le 2 novembre 2023 sur Twitter, la Mission de l’ONU en Centrafrique.



Selon la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), « les objectifs de cet atelier sont entre autres de faire approprier les dispositions sur la presse en ligne contenues dans la nouvelle loi sur la liberté de la communication, et mettre en place une cellule de veille pour la lutte contre les discours de haine ».



En mars dernier, six entités de la Société civile, regroupées en un consortium, avaient aussi organisé avec l’appui de la Division des Droits de l’homme de la Minusca, un atelier de réflexion et de plaidoyer sur la prévention et la lutte contre les messages de haine en République centrafricaine.



Ouvert à Bangui le 23 mars 2023 pour trois jours, cet atelier qui avait réuni 40 participants, visait à contribuer à l’améliorer de la situation des Droits de l’homme à travers le pays.



Le principal objectif de ce consortium est de veiller au contenu des messages diffusés ou publiés pour minimiser les risques des propos de haine. Il se donne également pour rôle de mener des actions de sensibilisation à l’intention des populations et d’alerter sur les comportements des auteurs de discours de haine, pour d’éventuelles sanctions.