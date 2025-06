RCA : Les États-Unis appellent à un dialogue politique inclusif et dénoncent les obstacles à la paix

M. Curiel a commencé par présenter les condoléances du gouvernement américain au Kenya et à la Zambie, suite aux attaques meurtrières qui ont visé les casques bleus de la MINUSCA en mars et de nouveau cette semaine. Il a fermement condamné toutes les agressions contre les forces de maintien de la paix, appelant les autorités centrafricaines à poursuivre les auteurs de ces actes.



Il a également exprimé sa sympathie envers la population de Bangui, endeuillée par un drame survenu dans une école la veille (faisant écho à l'incendie tragique du Lycée Barthélémy Boganda).

Avancées positives et appels au dialogue

Tout en soulignant la persistance de l'insécurité, le représentant américain a reconnu certaines avancées positives, comme la décision de plusieurs groupes armés de cesser les hostilités et de réintégrer l'Accord politique pour la paix et la réconciliation, en avril dernier. Il a encouragé les acteurs politiques centrafricains à maintenir un climat de dialogue et à garantir la liberté d'expression, notamment en amont des élections locales prévues.

Inquiétudes sur les entraves logistiques et les abus

Malgré ces signaux encourageants, M. Curiel a averti que les défis restent considérables. Les attaques de groupes armés continuent de menacer les civils et d'entraver le travail des humanitaires et des soldats de la paix.



Il a particulièrement dénoncé les restrictions imposées par le gouvernement sur les importations de carburant, qui forcent la MINUSCA à s'approvisionner auprès d'un importateur unique désigné par l'État, avec des prix artificiellement élevés. Cette pratique, a-t-il averti, met en péril la capacité opérationnelle de la Mission et il a appelé au respect strict de l'accord sur le statut des forces (SOFA).



Plus grave encore, M. Curiel a fait part de vives préoccupations concernant les allégations d'abus et d'exploitation sexuelle visant certains membres de la MINUSCA. Il a rappelé que dix cas récents figuraient dans le dernier rapport du Secrétaire général de l'ONU, en plus de neuf autres signalés depuis novembre, dont trois impliquant des enfants. Le représentant américain a exigé des enquêtes rigoureuses et des sanctions exemplaires pour tout acte avéré.