Burkina Faso – Guinée-Bissau : Renforcement de la coopération Sud-Sud en matière de protection sociale

Une inspiration pour la politique sociale bissau-guinéenne

La Guinée-Bissau, qui a récemment lancé sa propre Politique nationale de protection sociale, cherche à s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso pour sa mise en œuvre effective. Madame Ligia Monteino Dias a expliqué que cette mission s'inscrit dans la dynamique de la coopération Sud-Sud.

« Cette mission s’inscrit dans la dynamique de coopération Sud-Sud et fait suite à la mise en place d’une commission créée par le gouvernement de la Guinée-Bissau, à l’occasion du lancement de notre Politique nationale de protection sociale. La semaine dernière, nous étions au Cap-Vert avec le même objectif. Aujourd’hui, nous sommes au Burkina Faso pour échanger avec les autorités et mieux comprendre leur parcours et leurs initiatives en matière de protection sociale », a-t-elle déclaré à l’issue de l'audience.





Elle a salué la qualité des échanges et a exprimé sa gratitude pour l'accueil fraternel, soulignant le sentiment d'être "chez eux" au Burkina Faso.

Échanges fructueux et capitalisation des bonnes pratiques

Une séance de travail, présidée par le Directeur de cabinet du Premier ministre burkinabè, a permis des échanges fructueux. Le Secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale (SP-CNPS) a partagé l'expérience du Burkina Faso en la matière avec la délégation bissau-guinéenne.



Cette mission, qui fait suite à une première étape au Cap-Vert, permettra à la Guinée-Bissau de capitaliser sur les bonnes pratiques identifiées afin d'enrichir et de renforcer la mise en œuvre de sa propre politique sociale.