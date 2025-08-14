Alwihda Info
AFRIQUE

Tchad : de nouveaux axes de coopération avec l’Egypte et les Emirats Arabes Unis


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Août 2025



Tchad : de nouveaux axes de coopération avec l'Egypte et les Emirats Arabes Unis
Le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général des Corps d’armée Ali Ahmat Aghabache a reçu en audience, ce mercredi 13 août 2025, les ambassadeurs accrédités au Tchad de la République Arabe d’Egypte et des Emirats Arabes Unis.

Ces échanges de témoignent de la volonté commune de bâtir des partenariats durables au service de la stabilité nationale et régionale. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le ministre a salué l’excellence des relations bilatérales et réaffirmé l’engagement du gouvernement tchadien à renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que la sécurité intérieure, la formation spécialisée et le partage d’expertise technique.

La première audience a été accordée à Tarek Mohamed El Saïd Youssef, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d’Egypte. Les deux parties ont mis en lumière leur volonté d’intensifier les échanges dans le domaine sécuritaire. Forte d’une longue tradition d’accueil d’étudiants tchadiens dans ses institutions académiques, l’Égypte ambitionne désormais d’ouvrir cette coopération à des formations spécialisées en sécurité et gestion des conflits.

Les discussions ont également porté sur la création de mécanismes de partage de données techniques sécurisées et sur le lancement d’un programme de spécialisation destiné à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure tchadienne notamment dans la prévention des tensions communautaires et la gestion des crises.

Dans la foulée, le général des Corps d’armée Ali Ahmat Aghabache a reçu Rashid Saïd Al Shamri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Emirats Arabes. L'entretien a permis d’avancer sur la finalisation d’un protocole d’accord sécuritaire, dont la signature pourrait intervenir prochainement à N’Djamena ou à Abou Dhabi.

Le ministre a insisté sur l’importance d’un renforcement ciblé des capacités techniques et opérationnelles, réaffirmant la disponibilité du Tchad à travailler étroitement avec les Émirats dans le cadre d’une coopération pragmatique et efficace. Ces rencontres, ouvrent la voie à des partenariats renforcés avec deux acteurs clés du monde arabe.

L’objectif affiché est clair : doter le Tchad de moyens humains, techniques et institutionnels à la hauteur des défis sécuritaires actuels, tout en s’inscrivant dans une logique de stabilité durable au bénéfice de l’ensemble de la région.



