Tchad : Dr. Mahamat Guindé nommé Directeur général de l'IRED
Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Septembre 2025
Par décret No 2460/PR/PM/MEPA/2025 du 29 septembre 2025, Dr MAHAMAT GUINDÉ est nommé Directeur général de l’Institut de recherche en élevage pour le développement (IRED) en remplacement de Dr ABDEL-AZIZ ARADA IZZEDINE.
