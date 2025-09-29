Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Dr. Mahamat Guindé nommé Directeur général de l'IRED


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Septembre 2025


Par décret No 2460/PR/PM/MEPA/2025 du 29 septembre 2025, Dr MAHAMAT GUINDÉ est nommé Directeur général de l’Institut de recherche en élevage pour le développement (IRED) en remplacement de Dr ABDEL-AZIZ ARADA IZZEDINE.


Tchad : Dr. Mahamat Guindé nommé Directeur général de l'IRED


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/09/2025

Tchad : Inauguration d'une centrale d'oxygène à Mongo au service de trois provinces

Tchad : Inauguration d'une centrale d'oxygène à Mongo au service de trois provinces

Tchad : Multiplier et décentraliser les centres de formation professionnelle pour sauver la jeunesse Tchad : Multiplier et décentraliser les centres de formation professionnelle pour sauver la jeunesse 29/09/2025

Populaires

Tchad / INEO : Renforcement du partenariat pour la modernisation des aéroports

29/09/2025

RCA : Retour triomphal à Bangui pour le Président Touadéra après une tournée diplomatique fructueuse

29/09/2025

Tchad : Lancement du concours d’entrée à l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao

29/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter