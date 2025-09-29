Tchad : Le DGITA exhorte les entreprises à accélérer les travaux de la pénétrante nord

La mission a couvert deux tronçons majeurs :
- La réhabilitation/construction de la route Goudji–Djarmaya (27 km), exécutée par SOGEA-SATOM.
- La réhabilitation et construction de la route Djarmaya–Massaguet (45 km), exécutée par CGCOC Group Tchad.
Recommandations spécifiques aux entreprises
Le DGITA a insisté sur la nécessité pour les deux entreprises de respecter le délai d’exécution conformément aux plannings d’achèvement des travaux.
À SOGEA-SATOM (Goudji–Djarmaya) :
- Renforcer le personnel et les moyens matériels sur le chantier.
- Colmater les nids-de-poule et nettoyer le sable sur la chaussée pour faciliter la circulation.
- Accélérer le terrassement aux niveaux des PK12 et PK6.
- Démarrer immédiatement les travaux de la couche de Base (entre PK6 et PK11+500, côté gauche).
- Instaurer les travaux de nuit pour finaliser le colmatage des nids-de-poule restants d'ici le lendemain.
À CGCOC GROUP TCHAD (Djarmaya–Massaguet) :
- Augmenter la cadence de production journalière des travaux de revêtement de la couche de Base de 400 m à 600 m.
- Multiplier les équipes et le matériel pour une reprise effective.
- Accroître l’approvisionnement du chantier en matériaux (graves-bitume - GB, grave non traitée - GNT, et remblais).
- Améliorer l'aménagement et l'entretien des déviations.
Incivisme sur les emprises routières
Le DGITA Mahamat Adam Togou a enfin déploré l'incivisme de certains chauffeurs qui stationnent ou abandonnent des véhicules accidentés sur les emprises des projets. Il a lancé un appel au civisme pour garantir la fluidité des travaux et la sécurité sur ces axes stratégiques.