Tchad : Le DGITA exhorte les entreprises à accélérer les travaux de la pénétrante nord

La mission a couvert deux tronçons majeurs :Constatant que la reprise des travaux n'était pas à la hauteur des attentes, le DGITA a formulé desaux entreprises concernées et aux missions de contrôle pour une accélération immédiate.Le DGITA a insisté sur la nécessité pour les deux entreprises deconformément aux plannings d’achèvement des travaux.Les deux entreprises ont assuré le DGITA de l'application rapide de ces recommandations.Le DGITAa enfin déploré l'de certains chauffeurs qui stationnent ou abandonnent des véhicules accidentés sur les emprises des projets. Il a lancé un appel au civisme pour garantir la fluidité des travaux et la sécurité sur ces axes stratégiques.