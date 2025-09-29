Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le DGITA exhorte les entreprises à accélérer les travaux de la pénétrante nord


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Le Directeur Général Adjoint des Infrastructures de Transport (DGITA), Mahamat Adam Togou, a effectué, ce vendredi 26 septembre 2025, une visite de suivi sur le chantier routier stratégique de la Pénétrante Nord de N'Djaména.


Tchad : Le DGITA exhorte les entreprises à accélérer les travaux de la pénétrante nord


  La mission a couvert deux tronçons majeurs :
  1. La réhabilitation/construction de la route Goudji–Djarmaya (27 km), exécutée par SOGEA-SATOM.
  2. La réhabilitation et construction de la route Djarmaya–Massaguet (45 km), exécutée par CGCOC Group Tchad.
Constatant que la reprise des travaux n'était pas à la hauteur des attentes, le DGITA a formulé des recommandations fermes aux entreprises concernées et aux missions de contrôle pour une accélération immédiate.
 

Recommandations spécifiques aux entreprises

 
Le DGITA a insisté sur la nécessité pour les deux entreprises de respecter le délai d’exécution conformément aux plannings d’achèvement des travaux.
 

À SOGEA-SATOM (Goudji–Djarmaya) :

 
  • Renforcer le personnel et les moyens matériels sur le chantier.
  • Colmater les nids-de-poule et nettoyer le sable sur la chaussée pour faciliter la circulation.
  • Accélérer le terrassement aux niveaux des PK12 et PK6.
  • Démarrer immédiatement les travaux de la couche de Base (entre PK6 et PK11+500, côté gauche).
  • Instaurer les travaux de nuit pour finaliser le colmatage des nids-de-poule restants d'ici le lendemain.
 

À CGCOC GROUP TCHAD (Djarmaya–Massaguet) :

 
  • Augmenter la cadence de production journalière des travaux de revêtement de la couche de Base de 400 m à 600 m.
  • Multiplier les équipes et le matériel pour une reprise effective.
  • Accroître l’approvisionnement du chantier en matériaux (graves-bitume - GB, grave non traitée - GNT, et remblais).
  • Améliorer l'aménagement et l'entretien des déviations.
Les deux entreprises ont assuré le DGITA de l'application rapide de ces recommandations.
 

Incivisme sur les emprises routières

 
Le DGITA Mahamat Adam Togou a enfin déploré l'incivisme de certains chauffeurs qui stationnent ou abandonnent des véhicules accidentés sur les emprises des projets. Il a lancé un appel au civisme pour garantir la fluidité des travaux et la sécurité sur ces axes stratégiques.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/09/2025

Tchad : Le Ministre de l'Éducation reçoit une délégation AFD-Union Européenne

Tchad : Le Ministre de l'Éducation reçoit une délégation AFD-Union Européenne

Tchad : Le Conseil Provincial du Kanem clôture sa première session budgétaire 2025 et adopte un budget de 491 millions de FCFA Tchad : Le Conseil Provincial du Kanem clôture sa première session budgétaire 2025 et adopte un budget de 491 millions de FCFA 28/09/2025

Populaires

Tchad : Le Hadjer-Lamis, nouveau poumon énergétique de N’Djaména avec la centrale photovoltaïque Noor Tchad

28/09/2025

Tchad : Soutenance de Master à l’Université Roi Fayçal — L’influence d’Alwihda Info sur l’opinion publique décortiquée

28/09/2025

Gabon / Cuba : Le Président Oligui Nguema signe trois accords majeurs à La Havane

28/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter