Tchad : Inauguration d'une centrale d'oxygène à Mongo au service de trois provinces





La cérémonie a réuni plusieurs hautes personnalités, dont le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim Mahamat, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Guéra, Général Abdoulaye Ibrahim Siam, et le représentant de l'UNICEF au Tchad.





Le Général Abdoulaye Ibrahim Siam s'est félicité de la mise en place de cette infrastructure qui répond aux besoins pressants de la population en matière de santé, soulignant l'importance de cet équipement pour la survie des patients dans la zone.





De son côté, le Ministre de la Santé a réaffirmé la détermination du gouvernement à améliorer le bien-être sanitaire des citoyens, conformément à la politique du Chef de l'État.





La cérémonie s'est achevée par une visite des installations, marquant le lancement officiel des activités de cette centrale stratégique.