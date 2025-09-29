Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest


Alwihda Info | Par Ben Kadabio - 29 Septembre 2025


La ville de Fada, au nord du Tchad, est en train de s’imposer comme un pivot stratégique pour le développement touristique dans la région de l’Ennedi-Ouest. Longtemps perçue comme une simple étape saharienne, cette cité saharienne mise sur ses paysages spectaculaires, son patrimoine millénaire et une forte mobilisation locale pour devenir une destination attractive et durable.


Un patrimoine UNESCO d'une richesse exceptionnelle

 
L'attractivité de Fada repose avant tout sur le Massif de l’Ennedi-Ouest, un site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2016.

Ce décor est souvent décrit comme la "faculté des roches" par les habitants, en raison de ses caractéristiques géologiques uniques :
  • Des arches naturelles géantes et des canyons profonds.
  • Des formations rocheuses sculptées par le vent et le temps.
  • La célèbre Guelta d’Archei, une oasis cachée où vivent encore des crocodiles du désert, une espèce rare et protégée.
Au-delà de cette richesse naturelle, l’Ennedi-Ouest abrite des milliers de peintures et gravures rupestres, offrant aux voyageurs une plongée unique dans l’histoire du Sahara et les relations ancestrales entre l’homme et la nature.
 

Volonté gouvernementale et valorisation locale

 
Conscient de ce potentiel, le Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, s’est rendu récemment à Fada.
 
L'objectif de cette visite était de réaffirmer la volonté du gouvernement de faire de la région un pôle touristique durable et de saluer le savoir-faire des artisans locaux. Le Ministre a déclaré :
« Le développement du tourisme passe aussi par la valorisation des talents locaux. Nos artisans sont les premiers ambassadeurs de notre culture. »


Les communautés locales jouent un rôle crucial, comprenant que le tourisme peut devenir une source de revenus et un moyen efficace de protéger leur patrimoine. Femmes et jeunes sont particulièrement impliqués dans la production artisanale, la formation de guides et l'entretien des sites.

 

Lever les freins et sécuriser les investissements

 
Malgré cette richesse, la région de l’Ennedi souffre encore d’une image internationale négative. La classification de la zone comme « zone rouge » par certains pays étrangers (comme la France) limite considérablement les flux touristiques et décourage les investissements.


Les autorités tchadiennes perçoivent cette classification comme un frein injuste et appellent à une réévaluation à la lumière des efforts de sécurisation. Pour attirer davantage de visiteurs et rassurer les partenaires étrangers, plusieurs actions sont engagées :
  • Mise en place de corridors sécurisés pour les circuits touristiques.
  • Formation de guides locaux pour un accompagnement professionnel.
  • Étude de projets d’aménagement d'hébergements éco-responsables.
L’objectif est d'offrir des conditions de voyage sûres et structurées, tout en préservant l’environnement et l’authenticité de la région. Le gouvernement voit dans le tourisme un levier économique stratégique, proposant des incitations fiscales pour les porteurs de projets respectueux des valeurs locales.


Fada est aujourd’hui au cœur d’une ambition nationale : réconcilier patrimoine et développement. En misant sur l’implication communautaire et la coopération, l’Ennedi est destinée à devenir une destination phare pour le tourisme d’aventure, culturel et scientifique en Afrique.


