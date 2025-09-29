Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest

Un patrimoine UNESCO d'une richesse exceptionnelle
L'attractivité de Fada repose avant tout sur le Massif de l’Ennedi-Ouest, un site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2016.
Ce décor est souvent décrit comme la "faculté des roches" par les habitants, en raison de ses caractéristiques géologiques uniques :
- Des arches naturelles géantes et des canyons profonds.
- Des formations rocheuses sculptées par le vent et le temps.
- La célèbre Guelta d’Archei, une oasis cachée où vivent encore des crocodiles du désert, une espèce rare et protégée.
Volonté gouvernementale et valorisation locale
Conscient de ce potentiel, le Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, s’est rendu récemment à Fada.
L'objectif de cette visite était de réaffirmer la volonté du gouvernement de faire de la région un pôle touristique durable et de saluer le savoir-faire des artisans locaux. Le Ministre a déclaré :
« Le développement du tourisme passe aussi par la valorisation des talents locaux. Nos artisans sont les premiers ambassadeurs de notre culture. »
Les communautés locales jouent un rôle crucial, comprenant que le tourisme peut devenir une source de revenus et un moyen efficace de protéger leur patrimoine. Femmes et jeunes sont particulièrement impliqués dans la production artisanale, la formation de guides et l'entretien des sites.
Lever les freins et sécuriser les investissements
Malgré cette richesse, la région de l’Ennedi souffre encore d’une image internationale négative. La classification de la zone comme « zone rouge » par certains pays étrangers (comme la France) limite considérablement les flux touristiques et décourage les investissements.
Les autorités tchadiennes perçoivent cette classification comme un frein injuste et appellent à une réévaluation à la lumière des efforts de sécurisation. Pour attirer davantage de visiteurs et rassurer les partenaires étrangers, plusieurs actions sont engagées :
- Mise en place de corridors sécurisés pour les circuits touristiques.
- Formation de guides locaux pour un accompagnement professionnel.
- Étude de projets d’aménagement d'hébergements éco-responsables.
Fada est aujourd’hui au cœur d’une ambition nationale : réconcilier patrimoine et développement. En misant sur l’implication communautaire et la coopération, l’Ennedi est destinée à devenir une destination phare pour le tourisme d’aventure, culturel et scientifique en Afrique.