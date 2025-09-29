Ce concours marque la fin d'une série d'examens d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur, organisés par l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) pour le compte de l'année académique 2025-2026.
TCHAD
Tchad : Lancement du concours d’entrée à l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao
Alwihda Info | Par Peter Kum - 29 Septembre 2025
Le Concours d'entrée en première année de l'Institut National Supérieur de Pétrole (INSP) de Mao a été officiellement lancé ce 29 septembre 2025. Les épreuves se sont déroulées, notamment au Lycée Féminin de N'Djamena.
Ce concours marque la fin d'une série d'examens d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur, organisés par l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) pour le compte de l'année académique 2025-2026.
