Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Lancement du concours d’entrée à l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Le Concours d'entrée en première année de l'Institut National Supérieur de Pétrole (INSP) de Mao a été officiellement lancé ce 29 septembre 2025. Les épreuves se sont déroulées, notamment au Lycée Féminin de N'Djamena.


Tchad : Lancement du concours d’entrée à l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao



Ce concours marque la fin d'une série d'examens d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur, organisés par l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) pour le compte de l'année académique 2025-2026.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/09/2025

Tchad : L’ATPAD et Job Booster lancent une formation en entrepreneuriat pour les jeunes du 9ᵉ arrondissement

Tchad : L’ATPAD et Job Booster lancent une formation en entrepreneuriat pour les jeunes du 9ᵉ arrondissement

Tchad : L’Intelligence Artificielle, entre essor du savoir et risque de paresse intellectuelle Tchad : L’Intelligence Artificielle, entre essor du savoir et risque de paresse intellectuelle 28/09/2025

Populaires

Tchad : Soutenance de Master à l’Université Roi Fayçal — L’influence d’Alwihda Info sur l’opinion publique décortiquée

28/09/2025

Tchad : Le Hadjer-Lamis, nouveau poumon énergétique de N’Djaména avec la centrale photovoltaïque Noor Tchad

28/09/2025

Gabon / Cuba : Le Président Oligui Nguema signe trois accords majeurs à La Havane

28/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter