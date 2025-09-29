TCHAD

Tchad : Lancement du concours d’entrée à l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao

Alwihda Info | Par Peter Kum - 29 Septembre 2025

Le Concours d'entrée en première année de l'Institut National Supérieur de Pétrole (INSP) de Mao a été officiellement lancé ce 29 septembre 2025. Les épreuves se sont déroulées, notamment au Lycée Féminin de N'Djamena.