TCHAD

Tchad / INEO : Renforcement du partenariat pour la modernisation des aéroports


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


La Ministre tchadienne des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a rencontré à Montréal, au Canada, le nouveau Directeur Général d’INEO Energy & Systems, Sébastien Kunstowicz, accompagné de son prédécesseur, Emmanuel Barthoux.


Partenariat stratégique et projets en cours

 
INEO est un partenaire historique du Tchad, ayant réalisé plusieurs projets majeurs pour l'État et pour le compte de l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) au Tchad. Ces réalisations comprennent notamment la centrale électrique et le balisage de l’Aéroport International Hassan Djamouss, ainsi que les stations VHF déportées.

 
Actuellement, la société intervient sur les aéroports de Moundou et d’Amdjarass pour des projets d’énergie, de balisage, d’équipements de navigation aérienne et de météorologie, financés par la BDEAC (Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale).

 
À ce sujet, les deux parties ont évoqué les retards de décaissements des fonds et ont convenu de solutions pour accélérer le paiement des décomptes en souffrance.

 

Vision future et invitation à la table ronde

 
La Ministre Goukouni Weddeye et ses interlocuteurs ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre la collaboration, notamment dans le cadre du projet ambitieux du Gouvernement visant la réhabilitation et la modernisation des aérodromes secondaires. La Ministre a salué l’expertise technologique d’INEO, soulignant la nécessité de recourir à des solutions innovantes pour une gestion efficiente et durable des infrastructures.

 
Enfin, la Ministre a invité la société INEO Energy & Systems à participer à la table ronde des bailleurs consacrée au financement du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 ». Cette initiative vise à faire du Tchad un hub logistique régional à l’horizon 2030, positionnant le secteur des transports au cœur du développement futur du pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


