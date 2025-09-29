Une nouvelle étude de la BAD souligne le caractère vital de la pêche continentale pour des millions de personnes

Le Groupe de la Banque africaine de développement a publié une « Revue des pêcheries continentales africaines », appelant à des investissements urgents dans la restauration des habitats aquatiques et à l’intégration de la pêche dans une gestion plus large des ressources en eau afin de préserver les moyens de subsistances de millions d’Africains.



Le rapport souligne le rôle crucial du secteur au-delà de la nutrition, soulignant sa contribution à la résilience, à la diversification des revenus et à la cohésion sociale. Il estime que l’Afrique compte environ cinq millions de pêcheurs à temps plein ou partiel, dont plus de dix millions de personnes – dont la moitié sont des femmes- qui dépendant de pêche continentale, si l’on inclut la pêche de subsistance.



« L’exploitation de ce potentiel est essentielle pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de la population africaine croissante », prévient la Revue. « Cependant, cela ne peut se faire sans une approche harmonisée et intégrée des autres activités nécessaires au développement, de la production d’énergie à l’agriculture et aux activités industrielles. »



Si la pêche continentale a démontré une résilience naturelle face au changement climatique, sa durabilité dépend de la santé des écosystèmes aquatiques et d’une bonne gouvernance de l’eau. Le rapport préconise des investissements dans la restauration des habitats de poissons dans les paysages modifiés, tels que les réservoirs, l’adoption de solutions fondées sur la nature, comme le rétablissement des flux d'eau naturels, la reconnexion des plaines d'inondation, la dépollution et la restauration des habitats riverains. De telles mesures permettraient non seulement de stimuler la production halieutique, mais aussi d’améliorer la qualité de l’eau et de protéger contre les inondations.



La protection des habitats critiques, notamment dans les zones dégradées comme les marais du lac Victoria et la rivière Falémé, fortement polluée au Sénégal, est identifiée comme une priorité. Le rapport souligne également les possibilités de combiner le développement de l’énergie et de la pêche en restaurant les crues artificielles en aval des barrages hydroélectriques, comme cela a été tenté sur le fleuve Tana au Kenya ou sur le fleuve Kenya.



En septembre 2024, Le Groupe de la Banque africaine de développement et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avaient plaidé en faveur d’une plus grande reconnaissance des contributions apportées par la pêche continentale et des opportunités importantes qu’elle peut offrir, en particulier pour les communautés les plus pauvres et les femmes.