Tchad : un jeune homme poursuivi pour menaces de mort, sa mère paralysée plaide pour sa libération

Un jeune homme de 27 ans, consommateur de drogue, a comparu mardi 11 novembre 2025 devant les juges d’instruction de N’Djamena. Il était accusé par son entourage d’avoir proféré des menaces de mort.



Après un séjour à la maison d’arrêt de Klessoum, le prévenu a été déféré devant la Cour. Il n’a pas nié les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, ses accusateurs se sont finalement désistés et ont demandé sa libération.



Selon leurs déclarations, la mère de l’accusé, également victime de son comportement violent, est actuellement hospitalisée et paralysée. Elle aurait été menacée par son fils armé d’un couteau. Depuis son lit d’hôpital, elle implore désormais la clémence du tribunal, et demande la remise en liberté de son enfant.



La Cour a pris acte de cette requête et a annoncé que sa décision sera rendue lors de la prochaine audience.