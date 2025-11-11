Tchad : Au Salamat, le sous-préfet de Khach-Khacha engage la modernisation de ses villages

Le Délégué provincial de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme du Salamat, Abdelkerim Ahmat Abdelkerim, s’est rendu sur place pour constater l’évolution des travaux. Le sous-préfet de Khach-Khacha, Moussa Ali Abdoulaye, a rappelé que les démarches avaient été entamées avant même sa prise de fonction. Informé par les leaders communautaires dès son arrivée, il a rapidement pris contact avec le service du cadastre pour lancer le processus, désormais en cours.



Selon le sous-préfet, les plans d’aménagement des villages d’Am-Djalate et de Khach-Khacha sont déjà finalisés. Une fois les travaux terminés à Am-Djalate, ce sera au tour de Khach-Khacha, chef-lieu de la sous-préfecture, de bénéficier d’une restructuration similaire. D’autres localités comme Am-Choka, Am-Assala et Al-Machourou sont également inscrites dans le vaste programme diversifié de modernisation prévu par lui.



Ceux dont les habitations seront affectées par les travaux recevront des parcelles bien loties pour faciliter leur réinstallation dans un cadre mieux structuré. L’équipe du cadastre sur place affirme que la population accueille favorablement le projet. « Le village s’agrandit de jour en jour. Seule une urbanisation bien pensée nous permettra de construire en toute quiétude et de garantir un développement durable », confie la majorité.