Tchad : 15 ans d’un partenariat exemplaire entre African Parks et l’État pour la conservation et le développement durable [VIDEO]

Un modèle africain de gestion participative de la nature
Depuis 2010, le Gouvernement de la République du Tchad et African Parks ont noué un partenariat visionnaire qui place la conservation de la nature au cœur du développement durable et inclusif. Quinze ans plus tard, les résultats sont remarquables et positionnent le Tchad parmi les pays africains les plus avancés en matière de gestion des aires protégées.
Des résultats écologiques sans précédent
Le rhinocéros noir, disparu depuis des décennies, a été réintroduit avec succès, tout comme l’autruche à cou rouge et l'addax dans la région de l’Ennedi. Ces efforts témoignent d’une vision à long terme où la science, la rigueur et la passion de la nature guident chaque action.
Un impact social et écologique durable
Une fierté nationale et un modèle pour l'Afrique
Cette méthode garantit la durabilité des projets et favorise la cohabitation harmonieuse entre les hommes et la nature.
En quinze ans, ce partenariat entre African Parks et l’État tchadien a généré des avancées environnementales majeures et des progrès socio-économiques significatifs, faisant du Tchad un exemple international en matière de conservation intégrée.
Un modèle où la nature retrouve son équilibre, les populations leur dignité et le pays sa fierté. 🌿🇹🇩
Crédit Vidéo : African Parks.