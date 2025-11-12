Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 15 ans d’un partenariat exemplaire entre African Parks et l’État pour la conservation et le développement durable [VIDEO]


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Novembre 2025


Depuis quinze ans, le partenariat entre le Gouvernement tchadien et African Parks trace la voie d’une conservation exemplaire alliant protection de la biodiversité, développement local et gouvernance participative. Un modèle unique qui hisse le Tchad au rang de référence africaine et mondiale en matière de durabilité.


Un modèle africain de gestion participative de la nature

Depuis 2010, le Gouvernement de la République du Tchad et African Parks ont noué un partenariat visionnaire qui place la conservation de la nature au cœur du développement durable et inclusif. Quinze ans plus tard, les résultats sont remarquables et positionnent le Tchad parmi les pays africains les plus avancés en matière de gestion des aires protégées.

 


Des résultats écologiques sans précédent

Grâce à des initiatives de conservation efficaces et à une gouvernance basée sur les données scientifiques, le déclin des espèces emblématiques a été inversé. Aujourd’hui, près de 60% de la population mondiale de girafes Kordofan vivent dans le grand écosystème fonctionnel de Zakouma, joyau de la biodiversité tchadienne.

Le rhinocéros noir, disparu depuis des décennies, a été réintroduit avec succès, tout comme l’autruche à cou rouge et l'addax dans la région de l’Ennedi. Ces efforts témoignent d’une vision à long terme où la science, la rigueur et la passion de la nature guident chaque action.

Un impact social et écologique durable

Mais la conservation au Tchad ne se limite pas à la faune. Le partenariat emploie plus de 500 personnes, dont 95 % de citoyens tchadiens, et a permis la création ou le soutien de 45 coopératives locales. Sur le plan social, plus de 9 000 patients ont eu accès aux soins grâce aux infrastructures de santé soutenues par le programme. Dans le domaine de l’éducation, 40 écoles bénéficient d’un appui direct, tandis que des initiatives innovantes d’éducation environnementale sensibilisent les jeunes générations à la protection de leur patrimoine naturel.

Une fierté nationale et un modèle pour l'Afrique

Au-delà de la faune et de la flore, le programme a contribué à la documentation de plus de 1.500 sites archéologiques, renforçant la valorisation du riche héritage culturel du pays. En tout, plus de 56 milliards de francs CFA ont été investis directement dans la conservation et le développement communautaire. La clé du succès réside dans une approche inclusive : les comités de gestion annuels rassemblent le gouvernement, les autorités traditionnelles et les communautés locales pour une prise de décision collective.
Cette méthode garantit la durabilité des projets et favorise la cohabitation harmonieuse entre les hommes et la nature.
 

En quinze ans, ce partenariat entre African Parks et l’État tchadien a généré des avancées environnementales majeures et des progrès socio-économiques significatifs, faisant du Tchad un exemple international en matière de conservation intégrée.


Un modèle où la nature retrouve son équilibre, les populations leur dignité et le pays sa fierté. 🌿🇹🇩

Crédit Vidéo : African Parks. 



