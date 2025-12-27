Tchad : Clôture de l'Atelier d'Art Oratoire (Am-Timan)







Le samedi 27 décembre 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a reçu une attestation de reconnaissance décernée par les étudiants en sciences exactes et appliquées, département Informatique, de l’Université de N’Djamena. Ce geste a pour but d'honorer le ministre, désigné comme parrain de la 8ᵉ promotion, baptisée « Mahamat Assileck Halata », en reconnaissance de son engagement envers la modernisation de l’administration publique et la transformation numérique du Tchad. Dans son discours, Oumar Mahamat Ali, président du comité de la 8ᵉ promotion, a souligné que cette dénomination représente une source d’inspiration et de motivation pour les jeunes informaticiens. « Notre parrain, Mahamat Assileck Halata, est un homme très occupé. Entre l’aménagement du territoire et l’urbanisme, on se demande comment il trouve encore le temps de nous encourager », a-t-il admis avec admiration. Les étudiants ont également mis en avant le thème de leur promotion : « Engagés pour la République digitale : une génération d’ingénieurs au cœur du Tchad Connexion 2030 ». Ils considèrent ce thème non pas comme un simple slogan, mais comme un engagement concret en faveur du développement numérique du pays. Le ministre Mahamat Assileck Halata a félicité les lauréats pour leur engagement et salué cette initiative. Il les a encouragés à poursuivre leurs études et à entreprendre, en créant eux-mêmes des opportunités, plutôt que d'attendre une intégration à la fonction publique. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la jeunesse, de l’excellence académique et de l’innovation technologique, en parfaite cohérence avec la vision du PND – Tchad Connexion 2030. Ce moment souligne l'importance de préparer une nouvelle génération engagée dans la transformation numérique et le développement du Tchad.