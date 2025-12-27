Le samedi 27 décembre 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a reçu une attestation de reconnaissance décernée par les étudiants en sciences exactes et appliquées, département Informatique, de l’Université de N’Djamena.
|
TCHAD
Tchad : Clôture de l'Atelier d'Art Oratoire (Am-Timan)
Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 28 Décembre 2025
Alors qu'à Am-Timan, la jeunesse s'approprie les outils de la parole pour devenir les leaders de demain, à Abéché, l'élite intellectuelle s'interroge sur la mission profonde de l'institution universitaire. Ces deux initiatives convergent vers un même but : la construction d'un avenir solide à travers l'éducation et la transmission du savoir.
Le samedi 27 décembre 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a reçu une attestation de reconnaissance décernée par les étudiants en sciences exactes et appliquées, département Informatique, de l’Université de N’Djamena.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
Tchad : le 7ᵉ Congrès du Syndicat des magistrats appelle à une justice indépendante au service de l’investissement
27/12/2025
La 3ᵉ Session nationale du Parlement junior africain pour les Nations Unies ouvre ses travaux à N’Djamena
27/12/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle