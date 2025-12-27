Tchad : l’ASDEV lance son Assemblée générale ordinaire sous le signe de la solidarité et du développement

Prévue pour une durée de trois jours, cette rencontre réunit les membres de l’association autour de réflexions stratégiques sur l’avenir de l’ASDEV, en vue de définir de nouvelles orientations et de renforcer ses actions en faveur du développement communautaire et de la solidarité sociale.



Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahamoud Adam Yaya, a salué la tenue de cette Assemblée générale, qu’il a qualifiée de preuve de l’engagement et du dynamisme de l’ASDEV. Il a mis en exergue le rôle important que joue l’association dans la promotion de la solidarité, du développement local et de l’amélioration des conditions de vie des populations.



Prenant la parole à son tour, le président de l’Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement, Habib Mahamat Abdel-Aziz, a dressé un bilan des deux années d’existence de l’ASDEV, marqué par l’engagement, la résilience et la solidarité. Malgré des moyens limités, l’association a mené plusieurs actions concrètes, notamment dans le domaine du reboisement, de l’assistance alimentaire en faveur de plus de 2 000 familles vulnérables, ainsi que du soutien aux élèves, aux artistes et aux malades.



Le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a lancé un appel fort à la paix, à l’unité et au vivre-ensemble. Il a rappelé que le Ouaddaï est une terre de diversité et de brassage culturel, où la différence a toujours constitué une richesse. Insistant sur le rôle des aînés dans la transmission des valeurs de sagesse et de cohésion sociale, il a exhorté la jeunesse à rejeter les discours de haine et de division, et à s’engager comme acteur du changement positif.



Procédant à l’ouverture officielle de l’Assemblée générale ordinaire de l’ASDEV, le délégué général du Gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a salué une initiative exemplaire contribuant à la consolidation de la paix et du vivre-ensemble. Il a rappelé la tradition séculaire de tolérance et de solidarité qui caractérise le Ouaddaï et a appelé les acteurs associatifs à œuvrer quotidiennement pour la préservation de la paix, notamment dans un contexte marqué par la circulation d’informations tendancieuses. Il a enfin réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner les initiatives visant à renforcer la cohésion sociale, la jeunesse et le développement local durable.