Tchad : victime d’une blessure sportive, le ministre de la Fonction publique sera évacué vers l’Égypte

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, s’est rendu ce samedi 27 décembre 2025 Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance de Djari-N’Djamena pour rendre visite au ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, informe la Primature.



Victime d’un malaise lors d’un entraînement préparatoire au match de football opposant le Gouvernement à l’Assemblée nationale, prévu au Stade Omnisports Maréchal Idriss Déby Itno, le ministre a subi une luxation du col du fémur. Selon le corps médical, son état de santé n’inspire aucune inquiétude.



Toutefois, le Premier ministre a annoncé son évacuation sanitaire vers l’Égypte afin qu’il bénéficie de soins spécialisés.



Le Chef du Gouvernement était accompagné, lors de cette visite de soutien, du ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur , ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement et de son cabinet.