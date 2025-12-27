Alwihda Info
TCHAD

N'Djamena : Le 1er Arrondissement donne le coup d'envoi du "Sport pour la Santé"


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 28 Décembre 2025


La dynamique du sport de masse a franchi un nouveau palier ce dimanche 28 décembre 2025. Sous la bannière du Groupe Sport de Maintien Physique, des dizaines de citoyens se sont rassemblés à l’Académie de Melezi pour transformer le sport en une véritable culture de vie.


N'Djamena : Le 1er Arrondissement donne le coup d'envoi du "Sport pour la Santé"



 

La 2ᵉ édition de la marche sportive du groupe a servi de rampe de lancement à un programme annuel d'activités régulières. Loin de la performance athlétique pure, cette marche symbolise la volonté des résidents du 1er arrondissement de prendre leur santé en main. Ce mouvement, encouragé par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, démontre que la marche est l'outil le plus accessible pour lutter contre la sédentarité et le stress urbain.

 

Pour M. Ali Saleh Sougui, Directeur National du Sport de Masse, cette initiative est exemplaire. En félicitant le groupe pour son organisation et sa fraternité, il a rappelé que le développement du Tchad passe par des citoyens en bonne santé. Le groupe du 1er arrondissement devient ainsi une référence nationale, prouvant que l'engagement bénévole et l'esprit d'initiative locale peuvent faire écho aux grandes politiques comme le FISMA.

 

Au-delà de l'effort physique, la cérémonie a mis en avant le sport comme facteur de "Vivre-ensemble". Dans une atmosphère empreinte de convivialité, les participants ont réaffirmé que se retrouver autour de l'effort physique est le meilleur moyen de briser les barrières sociales et de cultiver la cohésion. À l'Académie de Melezi, chaque foulée a été un pas de plus vers une paix durable consolidée par la fraternité sportive.




