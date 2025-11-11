RDC : Le président israélien en visite de travail à Kinshasa

Le Président de l’État d’Israël Isaac Herzog est arrivé ce mardi à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), pour une visite de travail de quelques heures.



À sa descente d’avion, le dirigeant israélien a été accueilli par son homologue congolais, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Après les honneurs militaires par un détachement de la garde républicaine garni des cavaliers et un bref entretien dans le salon présidentiel de l’aéroport international de Ndjili, les deux Chefs d’État ont pris la direction de la Cité de l’Union africaine, dans les hauteurs de Ngaliema.



Le programme officiel de cette visite prévoit un tête-à-tête entre les deux dirigeants. Cette réunion sera ensuite élargie à leurs délégations respectives, avant une conférence de presse conjointe.