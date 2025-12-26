Alwihda Info
TCHAD

Kanem-Est : Le Préfet Abakar Abderahim face aux défis sanitaires de Binda


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 26 Décembre 2025


La santé des populations rurales reste une priorité absolue pour les autorités du Kanem-Est. Ce vendredi 26 décembre 2025, le Préfet Abakar Abderahim Eriteiro Ardja, accompagné de l'équipe cadre du district sanitaire de Djara, a effectué une visite d'inspection au centre de santé de Binda pour évaluer les capacités de prise en charge locale.


Kanem-Est : Le Préfet Abakar Abderahim face aux défis sanitaires de Binda


 

L'inspection a révélé des lacunes criantes qui entravent le travail du personnel soignant. Le manque de bâtiments durables, l'absence de matériel médical moderne et les ruptures fréquentes de stocks de médicaments essentiels ont été identifiés comme les principaux obstacles à une couverture sanitaire efficace. Cette situation, commune à plusieurs localités du département, appelle à une intervention d'urgence pour renforcer la chaîne d'approvisionnement médicale.

 

Au-delà de l'aspect technique, le Préfet a profité de la forte mobilisation des habitants pour lancer un appel à l'unité. Rappelant les orientations nationales sur le vivre-ensemble, il a souligné que la paix et la cohabitation pacifique sont les fondations sur lesquelles repose tout projet de modernisation. Pour le Préfet, la solidarité entre les fils et filles de Binda est l'atout majeur pour surmonter les difficultés actuelles.

 

Cette visite de terrain ne restera pas sans suite. Les informations recueillies par l'équipe cadre du district de Djara serviront de base à un plaidoyer auprès des partenaires sanitaires et du gouvernement central. L'objectif est clair : transformer Binda en un modèle de santé communautaire où le droit aux soins est une réalité pour tous.



