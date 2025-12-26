Guinée équatoriale : le vice-président lance la distribution des jouets à Evinayong

Ce lancement a été marquée par des scènes de joie, de sourires et d'émotion, au cours desquelles des centaines d'enfants, accompagnés de leurs tuteurs, se sont donnés rendez-vous au stade Ignacio Milam Tang de la ville pour recevoir leurs cadeaux à l'occasion des célébrations de Noël et de l'année 2026.



Cette initiative solidaire, qui se déroule sans interruption depuis 1999, a pour objectif principal d'apporter de l'illusion et de l'espoir aux enfants équato-guinéens pendant les fêtes de fin d'année et de fin d'année, une attention particulière étant accordée aux enfants appartenant à des familles moins ressources.



Sous le slogan « Un jouet, une illusion », chaque enfant a reçu plus de quatre jouets de différents types ainsi qu’un kit alimentaire destiné à renforcer son retour à la maison. Affectueusement connu sous le nom de Père Noël de la Guinée équatoriale, Nguema Obiang Mangue célèbre depuis 26 ans ce rendez-vous de solidarité aux mêmes dates, au bénéfice tant des enfants équato-guinéens qu'aux mineurs originaires d'autres pays du continent africain.



Pour le membre du gouvernement, promouvoir la joie et la solidarité ne comprend ni croyances ni nationalités. Evinayong marque ainsi le point de départ d'un vaste programme de partage solidaire qui se poursuivra dans d'autres localités du pays, apportant bonheur, illusion et espoir à des milliers de foyers équato-guinéens.



Ce vendredi aura été le tour de Mongomo, chef-lieu de la province de Wele-Nzas.