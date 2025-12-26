Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Mao : La commune dessine son avenir économique pour 2026


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 26 Décembre 2025


Le chef-lieu de la province du Kanem renforce ses fondations démocratiques. Ce vendredi 26 décembre 2025, le Préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, a officiellement lancé les travaux de la session budgétaire de la commune de Mao. Un rendez-vous crucial où les élus locaux doivent arbitrer les dépenses de l'année à venir pour répondre aux attentes des citoyens.


Mao : La commune dessine son avenir économique pour 2026


 

Pour le Maire Mahadi Ali Alifeï, l'exercice 2026 doit être celui de la transparence absolue. L'enjeu de cette session est d'adopter un budget réaliste, capable de soutenir le développement socio-économique de la ville tout en garantissant une gestion rigoureuse des ressources collectées. « Cette étape est essentielle pour la consolidation de notre décentralisation », a-t-il affirmé devant les conseillers communaux.

 

Le Préfet a rappelé que Mao occupe une position stratégique dans le département. Le budget ne doit pas seulement être un document technique, mais un véritable outil d'investissement social. L'objectif est de s'assurer que chaque franc investi contribue à réduire les inégalités et à moderniser les infrastructures urbaines, faisant de la commune un pôle attractif et dynamique.

 

La réussite de ce projet budgétaire dépendra de l'implication de tous. Le Préfet a exhorté les conseillers et les acteurs de la société civile à travailler de concert. En favorisant une synergie entre l'administration et les administrés, la commune de Mao se donne les moyens de relever les défis locaux et de bâtir un modèle de développement qui profite à l'ensemble de sa population.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/12/2025

Tchad : le P2RS 2 et l’Antenne ANADER du Kanem forment les producteurs du Kanem-Sud

Tchad : le P2RS 2 et l’Antenne ANADER du Kanem forment les producteurs du Kanem-Sud

Tchad : De la méfiance à la fraternité, le chemin vers la Renaissance Tchad : De la méfiance à la fraternité, le chemin vers la Renaissance 26/12/2025

Populaires

Noël de solidarité : le Radisson Blu de N’Djamena partage un repas festif avec les enfants du SOS Village

25/12/2025

Abéché : Salma Mahamat Issakha brise le silence sur "La tragédie obscure"

26/12/2025

Tchad : le P2RS 2 et l’Antenne ANADER du Kanem forment les producteurs du Kanem-Sud

26/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter