Mao : La commune dessine son avenir économique pour 2026

Pour le Maire Mahadi Ali Alifeï, l'exercice 2026 doit être celui de la transparence absolue. L'enjeu de cette session est d'adopter un budget réaliste, capable de soutenir le développement socio-économique de la ville tout en garantissant une gestion rigoureuse des ressources collectées. « Cette étape est essentielle pour la consolidation de notre décentralisation », a-t-il affirmé devant les conseillers communaux.



Le Préfet a rappelé que Mao occupe une position stratégique dans le département. Le budget ne doit pas seulement être un document technique, mais un véritable outil d'investissement social. L'objectif est de s'assurer que chaque franc investi contribue à réduire les inégalités et à moderniser les infrastructures urbaines, faisant de la commune un pôle attractif et dynamique.



La réussite de ce projet budgétaire dépendra de l'implication de tous. Le Préfet a exhorté les conseillers et les acteurs de la société civile à travailler de concert. En favorisant une synergie entre l'administration et les administrés, la commune de Mao se donne les moyens de relever les défis locaux et de bâtir un modèle de développement qui profite à l'ensemble de sa population.

