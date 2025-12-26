Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Nécrologie : décès de l’ancien sélectionneur des Éléphants, Jean-Louis Gasset


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 26 Décembre 2025



Nécrologie : décès de l’ancien sélectionneur des Éléphants, Jean-Louis Gasset
Au moment où se tient la Coupe d’Afrique des Nations de football au Maroc, le football ivoirien et africain est en deuil. En effet, Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, est décédé ce 26 décembre 2025, à l’âge de 72 ans.

Né en 1953, l’entraîneur français a connu une carrière riche et respectée dans le football européen. Ancien milieu de terrain, il s’est ensuite illustré comme entraîneur et adjoint de renom, notamment aux côtés de Laurent Blanc.

Il a dirigé plusieurs clubs français prestigieux, dont le Montpellier HSC, l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux. En 2022, Jean-Louis Gasset est nommé sélectionneur de la Côte d’Ivoire, avec pour mission de préparer la Coupe d’Afrique des Nations 2023, organisée sur le sol ivoirien.

Son passage à la tête des Éléphants restera l’un des épisodes les plus marquants et singuliers de l’histoire récente du football africain. Lors de la phase de groupes de la CAN, la Côte d’Ivoire subit une lourde défaite face à la Guinée équatoriale (0-4), au stade d’Ebimpé.

Cette défaite, la plus sévère de l’histoire des Éléphants à domicile, provoque une onde de choc nationale. Deux jours plus tard, alors que l’équipe est encore mathématiquement en course pour une qualification parmi les meilleurs troisièmes, Jean-Louis Gasset quitte son poste, après avoir présenté sa démission, estimant ne plus être en mesure de remobiliser le groupe. Il est alors remplacé par son adjoint, Emerse Faé.

Ironie de l’histoire, la Côte d’Ivoire se qualifie in extremis pour les huitièmes de finale avant de réaliser un parcours exceptionnel et de remporter la CAN 2023, un sacre historique auquel Jean-Louis Gasset aura indirectement contribué en posant les bases de l’équipe.

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF), de nombreux clubs, joueurs et acteurs du football ont salué la mémoire d’un technicien reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur et son humanité. La cause de son décès n’a pas encore été rendue publique.


