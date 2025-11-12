Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad-PND : le patron du groupe ORABANK reçu par le chef de l’Etat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Novembre 2025



Tchad-PND : le patron du groupe ORABANK reçu par le chef de l’Etat
Après le président-directeur général du groupe Global South Utilities (GSU), le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé une audience à l’administrateur directeur général du groupe Orabank, Ferdinand Ngon Kemoum. Au centre des échanges, le soutien de l’institution bancaire au financement du Plan National de Développement (PND) : « Tchad Connexion 2030 ».

Au lendemain de la clôture de la table ronde du Plan National de Développement, le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, reçoit l’administrateur directeur général du groupe Orabank, Ferdinand Ngon Kemoum. Cette institution bancaire est présente au Tchad depuis des années. Son responsable est venu rendre compte au président de la République du Tchad de sa participation au PND.

Le chef de l’Etat a tenu à féliciter ledit groupe pour son appui. En retour, il a encouragé Orabank à poursuivre dans cette dynamique pour la suite du processus devant aboutir au financement effectif des projets soumis dans le cadre du Plan National de Développement.

Peu avant de prendre congé du chef de l’Etat, Ferdinand Ngon Kemoum rassure de la disponibilité de son institution bancaire à accompagner le Tchad.



Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 12 Novembre 2025 - 17:30 Niger : visite du président de la République à la Zone de Défense n°2

Mercredi 12 Novembre 2025 - 16:30 Tchad-PND : le Groupe GSU renforce son partenariat avec le Tchad

Mercredi 12 Novembre 2025 - 16:00 Niger : arrivée du président de la République à Agadez

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/11/2025

Tchad : Au Salamat, le sous-préfet de Khach-Khacha engage la modernisation de ses villages

Tchad : Au Salamat, le sous-préfet de Khach-Khacha engage la modernisation de ses villages

Tchad : accident mortel à N’Djamena, le chauffeur d’un général reconnu coupable et condamné Tchad : accident mortel à N’Djamena, le chauffeur d’un général reconnu coupable et condamné 11/11/2025

Populaires

Droits de l’homme : Le statut B de la CNDH, un encouragement à poursuivre les réformes

11/11/2025

Tchad : Au Salamat, le sous-préfet de Khach-Khacha engage la modernisation de ses villages

11/11/2025

RDC : Le président israélien en visite de travail à Kinshasa

11/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter