Tchad-PND : le patron du groupe ORABANK reçu par le chef de l’Etat

Après le président-directeur général du groupe Global South Utilities (GSU), le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé une audience à l’administrateur directeur général du groupe Orabank, Ferdinand Ngon Kemoum. Au centre des échanges, le soutien de l’institution bancaire au financement du Plan National de Développement (PND) : « Tchad Connexion 2030 ».



Au lendemain de la clôture de la table ronde du Plan National de Développement, le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, reçoit l’administrateur directeur général du groupe Orabank, Ferdinand Ngon Kemoum. Cette institution bancaire est présente au Tchad depuis des années. Son responsable est venu rendre compte au président de la République du Tchad de sa participation au PND.



Le chef de l’Etat a tenu à féliciter ledit groupe pour son appui. En retour, il a encouragé Orabank à poursuivre dans cette dynamique pour la suite du processus devant aboutir au financement effectif des projets soumis dans le cadre du Plan National de Développement.



Peu avant de prendre congé du chef de l’Etat, Ferdinand Ngon Kemoum rassure de la disponibilité de son institution bancaire à accompagner le Tchad.