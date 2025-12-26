L’armée tchadienne condamne une incursion armée à Tiné et se réserve le droit de riposter

L’État-Major Général des Armées a rendu public, ce 25 décembre 2025, un communiqué officiel informant l’opinion nationale et internationale d’une grave violation du territoire tchadien.



Selon le communiqué, un drone a ciblé, aux environs de 2 heures du matin, un camp militaire situé dans la zone de Tiné, dans la province du Wadi-Fira. Cette attaque a causé la mort de deux (02) militaires et fait un (01) blessé.



Le Chef d’État-Major Général des Armées condamne avec la plus grande fermeté cette incursion armée sur le territoire national, qualifiée d’agression injustifiée contre les Forces Armées Nationales Tchadiennes et contre l’intégrité territoriale du Tchad.



Considérant cet acte comme une attaque intentionnelle et délibérée, répréhensible au regard du droit international, le Chef d’État-Major met en garde les parties belligérantes du conflit soudanais et les appelle au strict respect de la souveraineté du Tchad.



Face à toute nouvelle violation de son espace territorial, les Forces Armées Nationales Tchadiennes se réservent le droit de répondre avec vigueur et fermeté, dans le cadre de la légitime défense, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies.