Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Guinée : Le Palais Mohammed V sous haute garde à la veille du scrutin


Alwihda Info | Par - 28 Décembre 2025


À l'aube d'un dimanche décisif pour l'avenir de la Nation, la Guinée muscle son dispositif de protection. Ce samedi 27 décembre 2025, le Chef suprême des Armées, le Président Mamadi Doumbouya, a convoqué les plus hautes autorités militaires et sécuritaires pour la troisième session du Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN).


Guinée : Le Palais Mohammed V sous haute garde à la veille du scrutin


 

Une ceinture de sécurité autour des urnes

 

L'ordre du jour était sans équivoque : garantir que chaque Guinéen puisse exprimer son choix en toute sécurité. Le CSDN a passé en revue l'ensemble du déploiement tactique sur le territoire. Ce dispositif, conçu pour être à la fois visible et dissuasif, vise à protéger les centres de vote, le personnel électoral et les citoyens contre toute forme d'intimidation ou de trouble à l'ordre public.




L'impératif de la continuité de l'État

 

Au-delà de la logistique, le Président Doumbouya a insisté sur la solidité des institutions. Le message adressé aux acteurs est clair : l'intérêt supérieur du peuple de Guinée doit prévaloir. En encourageant les forces de défense à redoubler d'efforts, le Chef de l'État réaffirme que l'armée reste le garant de la stabilité nationale, veillant à ce que le passage aux urnes se fasse dans le respect strict des lois républicaines.




Un climat apaisé après une campagne réussie

 

Le Conseil a salué le comportement exemplaire des acteurs politiques et des citoyens durant la campagne électorale. Ce climat de paix, fruit d'une coordination rigoureuse, doit désormais se prolonger durant le vote et la phase de dépouillement. Le dispositif de défense est désormais en état d'alerte maximale pour transformer ce rendez-vous démocratique en un succès historique pour la Guinée.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/12/2025

L’armée tchadienne condamne une incursion armée à Tiné et se réserve le droit de riposter

L’armée tchadienne condamne une incursion armée à Tiné et se réserve le droit de riposter

Tchad : le Sénat adopte le projet de loi de finances 2026 Tchad : le Sénat adopte le projet de loi de finances 2026 26/12/2025

Populaires

Tchad : victime d’une blessure sportive, le ministre de la Fonction publique sera évacué vers l’Égypte

27/12/2025

Kanem : Un nouveau pôle spirituel et social inauguré à Sassa

27/12/2025

Justice et investissements au Tchad : ouverture du 7ᵉ Congrès du Syndicat des Magistrats

27/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter