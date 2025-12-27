Guinée : Le Palais Mohammed V sous haute garde à la veille du scrutin

Une ceinture de sécurité autour des urnes

L'ordre du jour était sans équivoque : garantir que chaque Guinéen puisse exprimer son choix en toute sécurité. Le CSDN a passé en revue l'ensemble du déploiement tactique sur le territoire. Ce dispositif, conçu pour être à la fois visible et dissuasif, vise à protéger les centres de vote, le personnel électoral et les citoyens contre toute forme d'intimidation ou de trouble à l'ordre public.









L'impératif de la continuité de l'État

Au-delà de la logistique, le Président Doumbouya a insisté sur la solidité des institutions. Le message adressé aux acteurs est clair : l'intérêt supérieur du peuple de Guinée doit prévaloir. En encourageant les forces de défense à redoubler d'efforts, le Chef de l'État réaffirme que l'armée reste le garant de la stabilité nationale, veillant à ce que le passage aux urnes se fasse dans le respect strict des lois républicaines.









Un climat apaisé après une campagne réussie

Le Conseil a salué le comportement exemplaire des acteurs politiques et des citoyens durant la campagne électorale. Ce climat de paix, fruit d'une coordination rigoureuse, doit désormais se prolonger durant le vote et la phase de dépouillement. Le dispositif de défense est désormais en état d'alerte maximale pour transformer ce rendez-vous démocratique en un succès historique pour la Guinée.

