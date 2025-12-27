Gabon - Parc de la Lopé : Le Président Oligui Nguema réconcilie la Nature et l’Homme

Justice sociale pour les sentinelles de la forêt

Le Chef de l’État a placé la situation des écogardes au sommet des priorités. Reconnaissant leur rôle de piliers de la biodiversité, il a instruit le Gouvernement de finaliser leur intégration à la Fonction Publique. Cette décision met fin à une longue attente administrative et donne aux agents les moyens juridiques et matériels de mener à bien leur mission de surveillance.









Protéger les cultures : Une urgence de souveraineté alimentaire

Face à la recrudescence des dévastations de plantations par la faune sauvage, le Président a été catégorique : la sécurité des cultures vivrières est une priorité nationale. Le Gouvernement doit désormais déployer des solutions de protection renforcées pour que les communautés rurales ne voient plus en la nature une menace, mais un patrimoine dont elles tirent aussi profit.











Vers une gestion durable des ressources : La viande de brousse

Dans un esprit de pragmatisme, une réflexion est ouverte sur la commercialisation régulée de la viande de brousse. Cette initiative vise à instaurer un cadre légal et durable qui respecte les cycles de reproduction des espèces tout en répondant aux réalités alimentaires locales. C'est une voie vers une économie de la forêt mieux régulée et plus juste.

