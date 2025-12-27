Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon - Parc de la Lopé : Le Président Oligui Nguema réconcilie la Nature et l’Homme


Alwihda Info | Par - 28 Décembre 2025


La vision environnementale du Gabon prend une dimension humaine. Lors de son immersion dans le Parc National de la Lopé, le Président de la République a réaffirmé que la protection de notre biodiversité, trésor mondial de l'UNESCO, est indissociable du respect et de la dignité de ceux qui la vivent et la protègent.


Gabon - Parc de la Lopé : Le Président Oligui Nguema réconcilie la Nature et l'Homme



 

Justice sociale pour les sentinelles de la forêt

 

Le Chef de l’État a placé la situation des écogardes au sommet des priorités. Reconnaissant leur rôle de piliers de la biodiversité, il a instruit le Gouvernement de finaliser leur intégration à la Fonction Publique. Cette décision met fin à une longue attente administrative et donne aux agents les moyens juridiques et matériels de mener à bien leur mission de surveillance.




Protéger les cultures : Une urgence de souveraineté alimentaire

 

Face à la recrudescence des dévastations de plantations par la faune sauvage, le Président a été catégorique : la sécurité des cultures vivrières est une priorité nationale. Le Gouvernement doit désormais déployer des solutions de protection renforcées pour que les communautés rurales ne voient plus en la nature une menace, mais un patrimoine dont elles tirent aussi profit.





Vers une gestion durable des ressources : La viande de brousse

 

Dans un esprit de pragmatisme, une réflexion est ouverte sur la commercialisation régulée de la viande de brousse. Cette initiative vise à instaurer un cadre légal et durable qui respecte les cycles de reproduction des espèces tout en répondant aux réalités alimentaires locales. C'est une voie vers une économie de la forêt mieux régulée et plus juste.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


