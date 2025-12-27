









TCHAD Kanem : Un nouveau pôle spirituel et social inauguré à Sassa

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 27 Décembre 2025



Le village de Sassa, situé à 30 km de Mao, a vécu un moment historique ce vendredi 26 décembre 2025. Sous la présidence de Cheikh Taher Mahamat Abakar, Secrétaire Général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Kanem, les clés d'un complexe socio-religieux moderne ont été officiellement remises à la communauté.





Ce vendredi, une mosquée a été inaugurée dans le village de Sassa, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Mao. La cérémonie a été présidée par Cheikh Taher Mahamat Abakar, Secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Kanem. Cet édifice est l’œuvre d’un bienfaiteur résident en Arabie saoudite, réalisé grâce à l’association « Akhsan Alkheïria pour le Développement ». Cette contribution a permis de créer un lieu propice à la prière et au recueillement, mais aussi au renforcement des liens communautaires pour les habitants de Sassa et ses environs. Dans son allocution, Cheikh Taher Mahamat Abakar a exhorté les fidèles à cultiver la crainte révérencielle de Dieu en s’inspirant des valeurs de piété et de solidarité. Il a salué les efforts des porteurs du projet et a exprimé sa gratitude envers le donateur et les sympathisants qui ont rendu possible la construction de la mosquée. La cérémonie s’est conclue par des louanges au Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). La mosquée, mesurant 12m x 16m, est construite en dalle et est équipée d'un château d'eau avec un système solaire. De plus, l'infrastructure comprend : 02 salles de classe pour le "Khalwa"

03 latrines

01 logement pour l’Imâm

01 grand hangar de prière pour femmes Cette mosquée est désormais prête à accueillir les fidèles pour les prières et d'autres activités spirituelles, contribuant ainsi à l'épanouissement de la vie communautaire au sein de Sassa et alentour. Ce vendredi, une mosquée a été inaugurée dans le village de Sassa, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Mao. La cérémonie a été présidée par Cheikh Taher Mahamat Abakar, Secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Kanem.Cet édifice est l’œuvre d’un bienfaiteur résident en Arabie saoudite, réalisé grâce à l’association « Akhsan Alkheïria pour le Développement ». Cette contribution a permis de créer un lieu propice à la prière et au recueillement, mais aussi au renforcement des liens communautaires pour les habitants de Sassa et ses environs.Dans son allocution, Cheikh Taher Mahamat Abakar a exhorté les fidèles à cultiver la crainte révérencielle de Dieu en s’inspirant des valeurs de piété et de solidarité. Il a salué les efforts des porteurs du projet et a exprimé sa gratitude envers le donateur et les sympathisants qui ont rendu possible la construction de la mosquée.La cérémonie s’est conclue par des louanges au Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). La mosquée, mesurant 12m x 16m, est construite en dalle et est équipée d'un château d'eau avec un système solaire. De plus, l'infrastructure comprend :Cette mosquée est désormais prête à accueillir les fidèles pour les prières et d'autres activités spirituelles, contribuant ainsi à l'épanouissement de la vie communautaire au sein de Sassa et alentour.





Dans la même rubrique : < > N’Djamena : Pour que le passage piéton ne soit plus une zone de danger Tchad-Chine : Le professionnalisme de la Sécurité Publique à l'honneur الجيش التشادي يدين توغّلًا مسلحًا في تيني ويحتفظ بحقه في الرد Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)