Kanem : Un nouveau pôle spirituel et social inauguré à Sassa

Ce vendredi, une mosquée a été inaugurée dans le village de Sassa, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Mao. La cérémonie a été présidée par Cheikh Taher Mahamat Abakar, Secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Kanem.
Cet édifice est l’œuvre d’un bienfaiteur résident en Arabie saoudite, réalisé grâce à l’association « Akhsan Alkheïria pour le Développement ». Cette contribution a permis de créer un lieu propice à la prière et au recueillement, mais aussi au renforcement des liens communautaires pour les habitants de Sassa et ses environs.
Dans son allocution, Cheikh Taher Mahamat Abakar a exhorté les fidèles à cultiver la crainte révérencielle de Dieu en s’inspirant des valeurs de piété et de solidarité. Il a salué les efforts des porteurs du projet et a exprimé sa gratitude envers le donateur et les sympathisants qui ont rendu possible la construction de la mosquée.
La cérémonie s’est conclue par des louanges au Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). La mosquée, mesurant 12m x 16m, est construite en dalle et est équipée d'un château d'eau avec un système solaire. De plus, l'infrastructure comprend :
- 02 salles de classe pour le "Khalwa"
- 03 latrines
- 01 logement pour l’Imâm
- 01 grand hangar de prière pour femmes