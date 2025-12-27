Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Kanem : Un nouveau pôle spirituel et social inauguré à Sassa


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 27 Décembre 2025


Le village de Sassa, situé à 30 km de Mao, a vécu un moment historique ce vendredi 26 décembre 2025. Sous la présidence de Cheikh Taher Mahamat Abakar, Secrétaire Général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Kanem, les clés d'un complexe socio-religieux moderne ont été officiellement remises à la communauté.


Kanem : Un nouveau pôle spirituel et social inauguré à Sassa


  Ce vendredi, une mosquée a été inaugurée dans le village de Sassa, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Mao. La cérémonie a été présidée par Cheikh Taher Mahamat Abakar, Secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Kanem.

 

Cet édifice est l’œuvre d’un bienfaiteur résident en Arabie saoudite, réalisé grâce à l’association « Akhsan Alkheïria pour le Développement ». Cette contribution a permis de créer un lieu propice à la prière et au recueillement, mais aussi au renforcement des liens communautaires pour les habitants de Sassa et ses environs.

 

Dans son allocution, Cheikh Taher Mahamat Abakar a exhorté les fidèles à cultiver la crainte révérencielle de Dieu en s’inspirant des valeurs de piété et de solidarité. Il a salué les efforts des porteurs du projet et a exprimé sa gratitude envers le donateur et les sympathisants qui ont rendu possible la construction de la mosquée.

 

La cérémonie s’est conclue par des louanges au Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). La mosquée, mesurant 12m x 16m, est construite en dalle et est équipée d'un château d'eau avec un système solaire. De plus, l'infrastructure comprend :
  • 02 salles de classe pour le "Khalwa"
  • 03 latrines
  • 01 logement pour l’Imâm
  • 01 grand hangar de prière pour femmes

 

Cette mosquée est désormais prête à accueillir les fidèles pour les prières et d'autres activités spirituelles, contribuant ainsi à l'épanouissement de la vie communautaire au sein de Sassa et alentour.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/12/2025

Kanem-Est : Le Préfet Abakar Abderahim face aux défis sanitaires de Binda

Kanem-Est : Le Préfet Abakar Abderahim face aux défis sanitaires de Binda

Mao : La commune dessine son avenir économique pour 2026 Mao : La commune dessine son avenir économique pour 2026 26/12/2025

Populaires

Nécrologie : décès de l’ancien sélectionneur des Éléphants, Jean-Louis Gasset

26/12/2025

Etats-Unis : Affaire Epstein, de nouveaux documents plonge Donald Trump un peu plus dans l'embarras

26/12/2025

Guinée équatoriale : le vice-président lance la distribution des jouets à Evinayong

26/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter