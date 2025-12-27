DIRECT RCA : Bangui vote sous haute surveillance et forte mobilisation

Mairie de Bangui (1er Arrondissement) : Le vote a commencé



Ici, le professionnalisme est au rendez-vous. Le bureau n°2 a ouvert ses portes dès 06h05. Un flux régulier composé de militaires et de citoyens résidents s'acquitte de son devoir civique dans un calme exemplaire. Les quatre bureaux de vote de la Mairie sont entièrement équipés, et les bulletins sont disponibles en quantité suffisante.











3e Arrondissement : Une attente fébrile

À 06h45, dans les 1re et 2e circonscriptions, l'agitation était palpable. Les agents de l'ANE procédaient encore à l'affichage des listes électorales sous les yeux d'une foule déjà compacte. Cette présence massive d'électeurs, venus très tôt, souligne l'importance capitale que revêt ce scrutin pour la population.











Alerte à l'École Yakité : Incident entre représentants de partis

Le point noir de ce début de matinée se situe à l'École Yakité. Une altercation a éclaté entre les représentants du MCU et de l'URCA. En cause : une accusation de favoritisme envers un électeur par un superviseur. Grâce à l'intervention prompte des forces de l'ordre, le calme a été rétabli et l'électeur concerné a été refoulé, permettant au processus de reprendre son cours.





La journée ne fait que commencer. La vigilance des observateurs nationaux et le déploiement sécuritaire seront les garants de la sincérité du vote jusqu'à la fermeture des bureaux.

