Tchad-Russie : Vers un accélérateur d'affaires pour les PME

Le « Pont d'Affaires RU-TD » : Un catalyseur de croissance



Au cœur des discussions figure la création du Pont d'Affaires RU-TD. Cet accélérateur aura pour mission de mettre en relation directe les entrepreneurs russes et tchadiens. En s'alignant sur le plan national « Chad Connection 2030 », ce projet vise à moderniser les méthodes de gestion des PME tchadiennes tout en offrant aux entreprises russes une porte d'entrée fiable sur le marché d'Afrique Centrale.









Un ancrage local pour des résultats concrets

La délégation russe a manifesté un intérêt marqué pour les structures locales de confiance telles que le Chad Innovation Hub et la Maison de la Petite Entreprise. L'ouverture d'un bureau de Novaya Formatsiya à N'Djamena est à l'étude. Cette antenne permettrait de lever les barrières logistiques et administratives, facilitant ainsi les partenariats techniques et les investissements directs dans les projets soutenus par les bailleurs internationaux.









Priorité à l'emploi des jeunes et des femmes

L'Ambassade soutient pleinement ces initiatives car elles touchent aux priorités sociales du Tchad : la formation et l'insertion professionnelle. En favorisant le transfert de technologie et la création de programmes de formation communs, ce partenariat aspire à créer une nouvelle génération de chefs d'entreprise tchadiens, capables de porter la prospérité mutuelle des deux nations.

