Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ?







Les influenceurs occupent une place importante dans la vie des jeunes. Ils parlent leur langage, partagent leurs galères et donnent parfois des conseils utiles. Pour beaucoup, ils sont devenus des symboles de réussite rapide.





Amina, 21 ans, étudiante, témoigne : « J’aime suivre certaines influenceuses africaines qui parlent de développement personnel et d’entrepreneuriat. Elles me motivent à me battre pour réaliser mes projets. Quand je vois leurs débuts, je me dis que moi aussi, je peux y arriver. »



Cet exemple montre que certains influenceurs jouent un rôle positif, en transmettant des messages d’espoir, de courage et de créativité.





Cependant, tout n’est pas aussi brillant qu’il y paraît. Beaucoup d’influenceurs affichent un style de vie luxueux sans jamais expliquer clairement les sources de leurs revenus. Résultat : certains jeunes finissent frustrés ou complexés.





Djenabou, 19 ans, lycéenne, confie : « Parfois, je regarde leurs stories et je me dis : « Mais comment font-ils pour avoir tout ça ? » Ça me décourage plus que ça ne me motive. On a l’impression qu’on n’est jamais assez bien. »





Les influenceurs peuvent ainsi, sans le vouloir, créer une illusion de réussite facile. Beaucoup de jeunes rêvent alors de célébrité plutôt que de construire patiemment leur avenir.





Entre motivation et manipulation

Le problème, c’est que certains influenceurs profitent de leur notoriété pour vendre des produits ou des formations douteuses, exploitant la naïveté de leurs abonnés. Ils deviennent alors plus des vendeurs d’illusion que des guides inspirants.





Mais d’autres, au contraire, s’efforcent d’utiliser leur voix pour le bien. On voit émerger une nouvelle génération d’influenceurs plus responsables, qui parlent d’éducation, d’entrepreneuriat local, d’écologie ou encore de confiance en soi.





Les influenceurs peuvent donc être une source de motivation réelle, à condition de rester sincères et transparents. Mais les jeunes doivent aussi apprendre à faire la différence entre le rêve et la réalité, entre le contenu inspirant et le simple marketing.





Au fond, la véritable influence ne se mesure pas au nombre d’abonnés, mais à l’impact positif que l’on laisse dans la vie des autres. Les réseaux sociaux peuvent être des outils puissants pour élever une génération, à condition de ne pas en faire des vitrines de mirages.