Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ?


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 10 Novembre 2025


Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus une véritable scène où chacun cherche à briller. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook... des millions de jeunes Tchadiens y suivent chaque jour leurs influenceurs préférés, fascinés par leur réussite, leur mode de vie et leurs conseils. Mais derrière les photos parfaites et les discours inspirants, une question se pose : ces influenceurs motivent-ils vraiment la jeunesse ou vendent-ils simplement du rêve ?


Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ?



  Les influenceurs occupent une place importante dans la vie des jeunes. Ils parlent leur langage, partagent leurs galères et donnent parfois des conseils utiles. Pour beaucoup, ils sont devenus des symboles de réussite rapide.

 
Amina, 21 ans, étudiante, témoigne : « J’aime suivre certaines influenceuses africaines qui parlent de développement personnel et d’entrepreneuriat. Elles me motivent à me battre pour réaliser mes projets. Quand je vois leurs débuts, je me dis que moi aussi, je peux y arriver. »

Cet exemple montre que certains influenceurs jouent un rôle positif, en transmettant des messages d’espoir, de courage et de créativité.

 
Cependant, tout n’est pas aussi brillant qu’il y paraît. Beaucoup d’influenceurs affichent un style de vie luxueux sans jamais expliquer clairement les sources de leurs revenus. Résultat : certains jeunes finissent frustrés ou complexés.

 
Djenabou, 19 ans, lycéenne, confie : « Parfois, je regarde leurs stories et je me dis : « Mais comment font-ils pour avoir tout ça ? » Ça me décourage plus que ça ne me motive. On a l’impression qu’on n’est jamais assez bien. »

 
Les influenceurs peuvent ainsi, sans le vouloir, créer une illusion de réussite facile. Beaucoup de jeunes rêvent alors de célébrité plutôt que de construire patiemment leur avenir.


 

Entre motivation et manipulation

 
Le problème, c’est que certains influenceurs profitent de leur notoriété pour vendre des produits ou des formations douteuses, exploitant la naïveté de leurs abonnés. Ils deviennent alors plus des vendeurs d’illusion que des guides inspirants.

 
Mais d’autres, au contraire, s’efforcent d’utiliser leur voix pour le bien. On voit émerger une nouvelle génération d’influenceurs plus responsables, qui parlent d’éducation, d’entrepreneuriat local, d’écologie ou encore de confiance en soi.

 
Les influenceurs peuvent donc être une source de motivation réelle, à condition de rester sincères et transparents. Mais les jeunes doivent aussi apprendre à faire la différence entre le rêve et la réalité, entre le contenu inspirant et le simple marketing.

 
Au fond, la véritable influence ne se mesure pas au nombre d’abonnés, mais à l’impact positif que l’on laisse dans la vie des autres. Les réseaux sociaux peuvent être des outils puissants pour élever une génération, à condition de ne pas en faire des vitrines de mirages.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

​Tchad : un incendie ravage plusieurs boutiques de carburant au parc d’Adré à Abéché ​Tchad : un incendie ravage plusieurs boutiques de carburant au parc d’Adré à Abéché 09/11/2025

Populaires

​Tchad : un incendie ravage plusieurs boutiques de carburant au parc d’Adré à Abéché

09/11/2025

Tchad : inauguration du mausolée du Dr Djimé Iby Langtar à Manaï (Tandjilé)

09/11/2025

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Barra Lutter

De Paris à Abu Dhabi : le Tchad à la recherche d’un vrai décollage économique avec le PND

De Paris à Abu Dhabi : le Tchad à la recherche d’un vrai décollage économique avec le PND

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ? À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ? 08/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter