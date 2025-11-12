Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : visite du président de la République à la Zone de Défense n°2


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Novembre 2025



Niger : visite du président de la République à la Zone de Défense n°2
Le président de la République du Niger, chef de l’État, le général d’Armée Abdourahamane Tiani, s’est rendu dans la matinée du mercredi 12 novembre 2025 à la Zone de Défense n°2, dans le cadre du rapport de commandement.

A cette occasion, le président de la République a rendu un vibrant hommage aux martyrs tombés pour la patrie. Il a rappelé que le combat mené par les FDS n’est pas seulement un combat de sécurité, de restauration et de souveraineté nationale, mais aussi un combat pour la liberté et la dignité du peuple nigérien.

Avec insistance et conviction, le chef de l’État a souligné que l’objectif de l’ennemi est de « nous faire fléchir les genoux », à travers des stratégies de déstabilisation, de désinformation et de destruction d’infrastructures essentielles. Il a, à cet effet, exhorté l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité, tous corps confondus, à une vigilance accrue afin de contrer les intentions malsaines de l’ennemi.

Enfin, le président de la République a réaffirmé l’engagement indéfectible de l’État à assumer pleinement son devoir régalien de protection du Niger, et de toutes ses populations, réitérant ainsi la détermination du gouvernement à préserver la sécurité, la paix et la souveraineté nationale.



