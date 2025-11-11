Tchad : faut-il absolument avoir beaucoup de moyens financiers pour se marier ?

De nos jours, de nombreux jeunes désirent se marier, mais se heurtent au manque de moyens financiers suffisants, créant en eux un sentiment de peur et d’hésitation qui les pousse à repousser sans cesse leur projet de mariage.



En effet, ces dernières années, on observe un taux élevé de jeunes âgés de 25 à 35 ans, voire jusqu’à 40 ans, vivant à N’Djamena, mais demeurant toujours célibataires. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs, notamment économiques, sociaux et organisationnels.



Mais faut-il absolument disposer d’importantes ressources financières pour épouser une femme ? Cette interrogation mérite une analyse approfondie. Le Tchad, à l’instar de nombreux pays africains, fait face à un taux de chômage élevé. Beaucoup de jeunes, faute d’emploi stable, préfèrent retarder le mariage, craignant les charges qu’implique la vie conjugale. D’autres redoutent davantage la gestion du foyer que l’organisation du mariage elle-même.



« J’ai 34 ans, je suis diplômé en gestion, mais faute d’emploi stable et de moyens financiers, je ne me suis pas encore marié. Je préfère attendre d’avoir suffisamment d’argent avant de fonder un foyer stable avec mon épouse », confie Abdallah Souleymane, un jeune débrouillard rencontré à N’Djamena.



Pourtant, contrairement à cette tendance urbaine, de nombreux jeunes vivant dans les zones rurales, ou dans les villages, choisissent de se marier tôt, souvent entre 17 et 20 ans. Moins exigeants matériellement, ils se lancent dans le mariage avec simplicité, bénéficiant souvent du soutien moral et matériel de leurs parents.



Cependant, il convient de rappeler que le mariage n’est pas seulement une affaire d’argent, mais aussi une question de responsabilité, d’amour et d’organisation personnelle. Bien qu’il demande une certaine préparation, il ne nécessite pas forcément de grands moyens pour réussir.



Avec une bonne entente, une gestion équilibrée et une vie modeste adaptée à ses capacités, il est possible de vivre heureux dans son foyer sans se ruiner. Le véritable défi n’est donc pas d’avoir beaucoup d’argent, mais de bâtir un foyer fondé sur la compréhension, la solidarité et la confiance mutuelle.