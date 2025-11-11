Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : faut-il absolument avoir beaucoup de moyens financiers pour se marier ?


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 12 Novembre 2025



De nos jours, de nombreux jeunes désirent se marier, mais se heurtent au manque de moyens financiers suffisants, créant en eux un sentiment de peur et d’hésitation qui les pousse à repousser sans cesse leur projet de mariage.

En effet, ces dernières années, on observe un taux élevé de jeunes âgés de 25 à 35 ans, voire jusqu’à 40 ans, vivant à N’Djamena, mais demeurant toujours célibataires. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs, notamment économiques, sociaux et organisationnels.

Mais faut-il absolument disposer d’importantes ressources financières pour épouser une femme ? Cette interrogation mérite une analyse approfondie. Le Tchad, à l’instar de nombreux pays africains, fait face à un taux de chômage élevé. Beaucoup de jeunes, faute d’emploi stable, préfèrent retarder le mariage, craignant les charges qu’implique la vie conjugale. D’autres redoutent davantage la gestion du foyer que l’organisation du mariage elle-même.

« J’ai 34 ans, je suis diplômé en gestion, mais faute d’emploi stable et de moyens financiers, je ne me suis pas encore marié. Je préfère attendre d’avoir suffisamment d’argent avant de fonder un foyer stable avec mon épouse », confie Abdallah Souleymane, un jeune débrouillard rencontré à N’Djamena.

Pourtant, contrairement à cette tendance urbaine, de nombreux jeunes vivant dans les zones rurales, ou dans les villages, choisissent de se marier tôt, souvent entre 17 et 20 ans. Moins exigeants matériellement, ils se lancent dans le mariage avec simplicité, bénéficiant souvent du soutien moral et matériel de leurs parents.

Cependant, il convient de rappeler que le mariage n’est pas seulement une affaire d’argent, mais aussi une question de responsabilité, d’amour et d’organisation personnelle. Bien qu’il demande une certaine préparation, il ne nécessite pas forcément de grands moyens pour réussir.

Avec une bonne entente, une gestion équilibrée et une vie modeste adaptée à ses capacités, il est possible de vivre heureux dans son foyer sans se ruiner. Le véritable défi n’est donc pas d’avoir beaucoup d’argent, mais de bâtir un foyer fondé sur la compréhension, la solidarité et la confiance mutuelle.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/11/2025

Tchad : la Fondation Hirondelle sensibilise et forme les responsables de radios en management

Tchad : la Fondation Hirondelle sensibilise et forme les responsables de radios en management

Tchad : la FICR lance un atelier sur la protection contre les VBG et les violations des droits de l’enfant Tchad : la FICR lance un atelier sur la protection contre les VBG et les violations des droits de l’enfant 11/11/2025

Populaires

Tchad : accident mortel à N’Djamena, le chauffeur d’un général reconnu coupable et condamné

11/11/2025

Droits de l’homme : Le statut B de la CNDH, un encouragement à poursuivre les réformes

11/11/2025

Tchad-PND : le FMI et la BEAC réaffirment leur soutien au Tchad

11/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter