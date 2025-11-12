Tchad : le Conseil supérieur des affaires islamiques distribue la Zakat à 85 nécessiteux à Abéché

Placée sous le thème : « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis », la cérémonie a réuni de nombreuses autorités administratives, civiles, traditionnelles et religieuses.
Le secrétaire de séance Aboubakar Khabach, représentant le maire de la commune d’Abéché, a pris part à l’événement aux côtés du secrétaire général du département de Ouara, Mahamat Ali Imam, qui a présidé la cérémonie.
Au total, 85 bénéficiaires ont reçu des enveloppes de la part du CSAI du Ouaddaï.
Dans son allocution, le secrétaire chargé de la Zakat, Cheikh Abakar Abouna, a indiqué que cette initiative vise à encourager les commerçants à verser régulièrement leur Zakat au Conseil afin qu’elle soit redistribuée équitablement aux plus nécessiteux. Il a également adressé ses remerciements aux bienfaiteurs ayant déjà contribué à cette action de solidarité.
Au nom des commerçants, Abbas Adam a invité ses pairs à renforcer leur collaboration avec le CSAI en apportant régulièrement leurs contributions pour soutenir les plus vulnérables.
Pour sa part, le premier vice-président du CSAI du Ouaddaï, Cheikh Adam Mouzal Djada, a rappelé l’importance de la Zakat, pilier fondamental de l’islam, qui participe à la purification des biens et au renforcement de la cohésion sociale.
En clôturant la cérémonie, Mahamat Ali Imam a salué cette initiative humanitaire du CSAI et a encouragé les responsables religieux à poursuivre leurs efforts en faveur des populations démunies, dans un esprit de solidarité, de partage et de fraternité.
