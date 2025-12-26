Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le Sénat adopte le projet de loi de finances 2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Décembre 2025



Réunis en séance plénière le vendredi 26 décembre 2025, les sénateurs ont examiné et adopté le projet de loi de finances pour l’exercice 2026.

Les travaux ont été conduits sous la présidence du Président du Sénat, 𝗗𝗿 𝗛𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻 𝗞𝗮𝗯𝗮𝗱𝗶, le projet a été porté par le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget,de l'économie ,du plan et de la coopération internationale, 𝗠. 𝗧𝗮𝗵𝗶𝗿 𝗛𝗮𝗺𝗶𝗱 𝗡𝗴𝘂𝗶𝗹𝗶𝗻, en présence de  la Ministre, Secrétaire Générale du Gouvernement, 𝗗𝗿 𝗥𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼𝘂 𝗠𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝘁 𝗛𝗼𝘂𝘁𝗼𝘂𝗶𝗻 et les Membres du Gouvernement.

Les échanges ont porté sur les grandes orientations budgétaires de l’État, en lien avec les priorités de développement, la soutenabilité des finances publiques et le renforcement de la gouvernance budgétaire.

À l’issue des discussions, le projet de loi de finances a été adopté à une large majorité, consacrant l’aboutissement du processus parlementaire et ouvrant la voie à sa promulgation.


Tchad : l'approche des fêtes, quand la peur de dépenser fait fuir certains hommes

