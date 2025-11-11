Tchad-PND : le Groupe GSU renforce son partenariat avec le Tchad

Dans la continuité des audiences accordées, le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu ce matin, une délégation du groupe Global South Utilities (GSU), conduite par son président-directeur général, Ali Alshimari.



Le renforcement du partenariat entre le Tchad et le groupe GSU, et la concrétisation des engagements pris lors de la table ronde du Plan National de Développement ont été au menu des échanges. La poitrine fièrement parée de sa distinction, Ali Alshimari est l’un des visages de la vitalité d’une coopération économique tchado-émiratie qui porte déjà ses fruits.



La centrale photovoltaïque Noor Tchad de Djermaya, porte l’empreinte de ce groupe dont son président-directeur général a eu l’occasion de présenter au chef de l’État, un bilan des accords signés à Abu Dhabi.



Les trois conventions signées portent notamment sur la construction d’une centrale thermique de 180 mégawatts au HFO, la réalisation de la deuxième boucle électrique de N’Djamena et l’installation de six centrales photovoltaïques avec systèmes de stockage dans les villes de Sarh et Abéché. Autant de projets d’envergure qui, selon le Directeur général de la TchadElect, Général Saleh Ben Haliki, vont profondément transformer la capacité énergétique nationale.



En rendant compte de ces avancées, Ali Alshimmari a sollicité les orientations du Président de la République sur les priorités à retenir afin d’accélérer la mise en œuvre. Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a notifié à son interlocuteur le caractère vital du secteur de l’énergie, rappelant qu’il figure parmi les piliers du PND et qu’il constitue un engagement direct envers le peuple tchadien.



Face à cette vision claire, le président-directeur général du GSU a réaffirmé l’engagement de son groupe à démarrer les travaux sans délai, saluant la détermination du chef de l’État à faire de l’accès à l’énergie un levier de développement durable.



Le groupe GSU entend également accompagner le Tchad sur le terrain du transfert de compétences, avec un programme de formation destiné aux jeunes ingénieurs et techniciens tchadiens, en collaboration avec les universités et centres de recherche. Le but étant de bâtir une expertise nationale pérenne dans le domaine de l’énergie.