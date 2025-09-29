









TCHAD Tchad : N’Djaména asphyxiée par les embouteillages, la circulation devient un défi quotidien

Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 29 Septembre 2025



La capitale tchadienne, N’Djaména, vit au rythme d’embouteillages devenus quasi insoutenables. Pour les usagers, la circulation se transforme chaque jour en un véritable parcours du combattant, pénalisant l'économie et le quotidien des habitants. Les retards sont fréquents, qu'il s'agisse de rejoindre son lieu de travail ou pour les élèves qui peinent à arriver à l’école à l’heure.





La congestion de N’Djaména est le résultat d’une convergence de facteurs structurels et démographiques : Le manque criant d’infrastructures : La principale cause est le faible nombre de routes goudronnées. Les usagers se concentrent sur quelques artères principales, menant à la saturation. Mahamat, chauffeur de taxi, témoigne : « Aux heures de pointe, c’est invivable. On peut passer une heure entière juste pour parcourir quelques kilomètres. »

La principale cause est le faible nombre de routes goudronnées. Les usagers se concentrent sur quelques artères principales, menant à la saturation. Mahamat, chauffeur de taxi, témoigne : « Aux heures de pointe, c’est invivable. On peut passer une heure entière juste pour parcourir quelques kilomètres. » La démographie galopante : L'augmentation constante de la population de N’Djaména accentue la pression sur un réseau routier déjà limité. Le résultat est une circulation chaotique et un temps perdu qui impacte directement la productivité. L'impact social est particulièrement ressenti par les élèves. Amina, élève en seconde, est découragée : « Même si je pars tôt, j’arrive souvent en retard à l’école. Les professeurs pensent qu’on ne fait pas d’effort, mais ce sont les embouteillages qui nous pénalisent. » Les commerçants subissent aussi les retards de livraison, affectant leurs affaires et augmentant les coûts.

Des solutions inspirées des capitales africaines

N’Djaména n’est pas un cas isolé, et plusieurs capitales africaines ont engagé des politiques volontaristes pour désengorger leurs villes, montrant qu’une solution est possible : Dakar (Sénégal) : La mise en service du Train Express Régional (TER) a contribué à soulager certains axes.

La mise en service du a contribué à soulager certains axes. Ouagadougou (Burkina Faso) : Les autorités ont multiplié les échangeurs et élargi plusieurs avenues stratégiques pour fluidifier le trafic.

Les autorités ont multiplié les et élargi plusieurs avenues stratégiques pour fluidifier le trafic. Abidjan (Côte d’Ivoire) : La ville a investi dans de nouvelles voies rapides et un projet de métro urbain pour offrir une alternative crédible. Ces expériences démontrent qu'il est indispensable d’engager une politique cohérente et de long terme, combinant construction d’infrastructures, transport public moderne et meilleure régulation du trafic.

L'urgence d'une planification urbaine stratégique

Pour de nombreux observateurs, la solution pour N’Djaména passe par l'adoption d'une stratégie similaire. Une intervention urgente est nécessaire, incluant : La construction de nouvelles routes et l'aménagement de voies secondaires.

La mise en place d’un transport public fiable et de masse .

. Une meilleure planification urbaine pour accompagner l’expansion de la capitale. « Si rien n’est fait, N’Djaména risque d’être totalement paralysée dans les années à venir », préviennent certains urbanistes. En attendant, les habitants continuent de subir les conséquences de ces « embouteillages monstrueux », désormais l’une des principales préoccupations quotidiennes. La congestion de N’Djaména est le résultat d’une convergence de facteurs structurels et démographiques :L'impact social est particulièrement ressenti par les élèves. Amina, élève en seconde, est découragée : « Même si je pars tôt, j’arrive souvent en retard à l’école. Les professeurs pensent qu’on ne fait pas d’effort, mais ce sont les embouteillages qui nous pénalisent. » Les commerçants subissent aussi les retards de livraison, affectant leurs affaires et augmentant les coûts.N’Djaména n’est pas un cas isolé, et plusieurs capitales africaines ont engagé des politiques volontaristes pour désengorger leurs villes, montrant qu’une solution est possible :Ces expériences démontrent qu'il est indispensable d’engager une politique cohérente et de long terme, combinant construction d’infrastructures, transport public moderne et meilleure régulation du trafic.Pour de nombreux observateurs, la solution pour N’Djaména passe par l'adoption d'une stratégie similaire. Une intervention urgente est nécessaire, incluant :« Si rien n’est fait, N’Djaména risque d’être totalement paralysée dans les années à venir », préviennent certains urbanistes. En attendant, les habitants continuent de subir les conséquences de ces « embouteillages monstrueux », désormais l’une des principales préoccupations quotidiennes.





Dans la même rubrique : < > N’Djaména : Un homme détenu après avoir porté secours à une victime d’accident Tchad : Le HCR et l’IN3SI signent un accord pour l’éducation des jeunes réfugiés Human Rights Watch dément tout refus de visa au Tchad visant son directeur pour l’Afrique centrale Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)