Tchad : N’Djaména asphyxiée par les embouteillages, la circulation devient un défi quotidien

La congestion de N’Djaména est le résultat d’une convergence de facteurs structurels et démographiques :
- Le manque criant d’infrastructures : La principale cause est le faible nombre de routes goudronnées. Les usagers se concentrent sur quelques artères principales, menant à la saturation. Mahamat, chauffeur de taxi, témoigne : « Aux heures de pointe, c’est invivable. On peut passer une heure entière juste pour parcourir quelques kilomètres. »
- La démographie galopante : L'augmentation constante de la population de N’Djaména accentue la pression sur un réseau routier déjà limité. Le résultat est une circulation chaotique et un temps perdu qui impacte directement la productivité.
Des solutions inspirées des capitales africaines
N’Djaména n’est pas un cas isolé, et plusieurs capitales africaines ont engagé des politiques volontaristes pour désengorger leurs villes, montrant qu’une solution est possible :
- Dakar (Sénégal) : La mise en service du Train Express Régional (TER) a contribué à soulager certains axes.
- Ouagadougou (Burkina Faso) : Les autorités ont multiplié les échangeurs et élargi plusieurs avenues stratégiques pour fluidifier le trafic.
- Abidjan (Côte d’Ivoire) : La ville a investi dans de nouvelles voies rapides et un projet de métro urbain pour offrir une alternative crédible.
L'urgence d'une planification urbaine stratégique
Pour de nombreux observateurs, la solution pour N’Djaména passe par l'adoption d'une stratégie similaire. Une intervention urgente est nécessaire, incluant :
- La construction de nouvelles routes et l'aménagement de voies secondaires.
- La mise en place d’un transport public fiable et de masse.
- Une meilleure planification urbaine pour accompagner l’expansion de la capitale.