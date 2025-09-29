Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : N’Djaména asphyxiée par les embouteillages, la circulation devient un défi quotidien


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 29 Septembre 2025


La capitale tchadienne, N’Djaména, vit au rythme d’embouteillages devenus quasi insoutenables. Pour les usagers, la circulation se transforme chaque jour en un véritable parcours du combattant, pénalisant l'économie et le quotidien des habitants. Les retards sont fréquents, qu'il s'agisse de rejoindre son lieu de travail ou pour les élèves qui peinent à arriver à l’école à l’heure.


Tchad : N’Djaména asphyxiée par les embouteillages, la circulation devient un défi quotidien


  La congestion de N’Djaména est le résultat d’une convergence de facteurs structurels et démographiques :
  • Le manque criant d’infrastructures : La principale cause est le faible nombre de routes goudronnées. Les usagers se concentrent sur quelques artères principales, menant à la saturation. Mahamat, chauffeur de taxi, témoigne : « Aux heures de pointe, c’est invivable. On peut passer une heure entière juste pour parcourir quelques kilomètres. »
  • La démographie galopante : L'augmentation constante de la population de N’Djaména accentue la pression sur un réseau routier déjà limité. Le résultat est une circulation chaotique et un temps perdu qui impacte directement la productivité.
L'impact social est particulièrement ressenti par les élèves. Amina, élève en seconde, est découragée : « Même si je pars tôt, j’arrive souvent en retard à l’école. Les professeurs pensent qu’on ne fait pas d’effort, mais ce sont les embouteillages qui nous pénalisent. » Les commerçants subissent aussi les retards de livraison, affectant leurs affaires et augmentant les coûts.
 

Des solutions inspirées des capitales africaines

 
N’Djaména n’est pas un cas isolé, et plusieurs capitales africaines ont engagé des politiques volontaristes pour désengorger leurs villes, montrant qu’une solution est possible :
  • Dakar (Sénégal) : La mise en service du Train Express Régional (TER) a contribué à soulager certains axes.
  • Ouagadougou (Burkina Faso) : Les autorités ont multiplié les échangeurs et élargi plusieurs avenues stratégiques pour fluidifier le trafic.
  • Abidjan (Côte d’Ivoire) : La ville a investi dans de nouvelles voies rapides et un projet de métro urbain pour offrir une alternative crédible.
Ces expériences démontrent qu'il est indispensable d’engager une politique cohérente et de long terme, combinant construction d’infrastructures, transport public moderne et meilleure régulation du trafic.
 

L'urgence d'une planification urbaine stratégique

 
Pour de nombreux observateurs, la solution pour N’Djaména passe par l'adoption d'une stratégie similaire. Une intervention urgente est nécessaire, incluant :
  • La construction de nouvelles routes et l'aménagement de voies secondaires.
  • La mise en place d’un transport public fiable et de masse.
  • Une meilleure planification urbaine pour accompagner l’expansion de la capitale.
« Si rien n’est fait, N’Djaména risque d’être totalement paralysée dans les années à venir », préviennent certains urbanistes. En attendant, les habitants continuent de subir les conséquences de ces « embouteillages monstrueux », désormais l’une des principales préoccupations quotidiennes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/09/2025

Tchad : Lancement du concours d’entrée à l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao

Tchad : Lancement du concours d’entrée à l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao

Tchad / INEO : Renforcement du partenariat pour la modernisation des aéroports Tchad / INEO : Renforcement du partenariat pour la modernisation des aéroports 29/09/2025

Populaires

Tchad : Le CEMGA en mission de paix à Modra, Difa al Watan dépose ses armes

28/09/2025

​Entretien téléphonique entre le président tchadien Mahamat Idriss Déby et Saddam Haftar

28/09/2025

Tchad / INEO : Renforcement du partenariat pour la modernisation des aéroports

29/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter